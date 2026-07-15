La Xunta, abierta a negociar el uso del gallego en Educación, presenta su plan de normalización

La Xunta ha dado a conocer este miércoles su propuesta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, compuesta por unas 700 medidas. "Reforzar" la presencia del gallego en las plataformas, "favorecer" su uso en espacios sociales y desarrollar un nuevo marco normativo y legislativo son algunas de las iniciativas que recoge.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha abierto a negociar con el resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Galicia la presencia de la lengua en la educación, que actualmente está marcada por el decreto para el plurilingüismo de 2010. "Siempre que exista la unanimidad necesaria", ha matizado López Campos.

Así lo ha trasladado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude a los medios tras el acto organizado para presentar este plan, con el que el Gobierno gallego pretende marcar la "hoja de ruta" para el idioma en los próximos 10 años. López Campos, sin embargo, no ha dado detalles de las medidas elaboradas ni en su intervención en el propio evento ni en las declaraciones posteriores.

El documento (de más de 400 páginas) ya está disponible para consulta y ha sido entregado en el Parlamento. La intención del Gobierno gallego con el acto, que ha contado con actuaciones musicales y varios testimonios, era "escenificar la nueva etapa de amor de la sociedad gallega hacia su idioma", según el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude.

Preguntado por los medios por la posibilidad de que todas las asignaturas puedan ser impartidas en gallego, López Campos ha sido tajante: "El plan no entra en cuestiones tan concretas y tan decisivas como el tema del decreto. Habla de un marco normativo, de una estrategia general, en la que sí se recoge que puede haber ciertos ajustes que permitan actualizar la norma".

"Mantiene el decreto de la vergüenza"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el Pacto pola lingua "mantenga el decreto de la vergüenza", en referencia al decreto de plurilingüismo de 2010, y ha tachado de "propaganda" el acto organizado por la Xunta para exponer públicamente el documento.

La líder nacionalista ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de "convertir el gallego en una lengua de segunda en la educación", lo que, a su juicio, lo ratifica como "el presidente del 'no' al gallego".

"No estamos ante ningún pacto por la lengua, sino ante un acto de propaganda con el que Rueda intenta tapar 17 años de políticas contra el gallego", señaló Pontón en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press. La líder del BNG señala que esto se refleja en que el texto "mantiene el mismo decreto de la vergüenza" que situó al gallego "como la única lengua que pierde hablantes".

Pontón ha aprovechado para recordar que el presidente de la Xunta "encabezó la infame manifestación en contra del gallego" de la organización Galicia Bilingüe y que "aplaudió el veto del PP para evitar que se use el gallego en el Congreso", entre otras cosas. "Esta es la hoja de servicios de Rueda, el presidente del 'no' al gallego", concluyó la portavoz nacional del BNG.

A Mesa, en contra

El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, considera que la propuesta de la Xunta es inferior a lo aprobado de forma unánime en el PXNLG de 2004: "Non hai proposta de desenvolvemento ou modificacións legais para asegurar sequera o que xa estaba na LNL ou no PXNLG de 2004".

"O documento presentado insiste na deserción por parte da Xunta das súas obrigas e responsabilidade e non enfronta a emerxencia lingüística", añade Maceira, que defiende que en ámbitos como la ensañanza, la Xunta mantiene como elemento fundamental los límites a la docencia en gallego y no menciona la posibilidad de rectificar las normas aprobadas en esta legistaltura.

El representante de A Mesa insiste en que el documento no garantiza la posibilidad de vivir en gallego contando con el apoyo de las instituciones y el amparo de la ley. "A sociedade galega elaborou unha proposta que o goberno debe atender para reverter a emerxencia lingüística", añade Maceira.