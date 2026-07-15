Investigado un conductor tras ser cazado a 242 km/h en Galicia y superar los 200 km/h en otros dos radares el mismo día

Un conductor está siendo investigado por la Guardia Civil después de ser captado el pasado 21 de febrero por tres radares fijos circulando a más de 200 km/h en distintos puntos de España. La mayor velocidad registrada fue de 242 km/h en la autovía A-6, a la altura de As Nogais, en la provincia de Lugo, en un tramo limitado a 120 km/h.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, que consideran que los hechos podrían constituir un delito continuado contra la seguridad vial.

Ese mismo día, el vehículo también fue detectado a 219 km/h en la A-4, a su paso por Despeñaperros (Jaén), donde el límite era de 100 km/h, y posteriormente a 232 km/h en la A-6, a la altura de Benavente (Zamora), en un tramo limitado a 120 km/h.

Al superar en todos los casos en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida en vías interurbanas, la Guardia Civil ha instruido diligencias por un presunto delito continuado contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal.

Este delito puede acarrear penas de entre tres y seis meses de prisión, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, contempla la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

Ferrol intercepta a un conductor sin carné en una carrera ilegal

Por su parte, la Policía Local de Ferrol interceptó durante la madrugada del pasado sábado a un conductor que participaba en una presunta carrera ilegal en la avenida Nicasio Pérez y que carecía de permiso de conducir porque nunca lo había obtenido.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de la competición entre dos vehículos. Finalmente lograron interceptar a uno de ellos en la glorieta que conecta la FE-13 con la avenida Salvador Allende.

Tras identificar al conductor, comprobaron que nunca había obtenido el permiso de conducción y que, además, dio positivo en THC (cannabis). La Policía Judicial de Tráfico instruyó las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.