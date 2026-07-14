La despoblación en Galicia, "combustible" para los incendios, según un estudio del Eixo Atlántico

La despoblación del medio rural no solo supone un desafío demográfico, sino que también incrementa el riesgo de grandes incendios forestales. Esa es la principal conclusión del informe "Análisis de la relación entre la despoblación rural y el cambio en los regímenes de incendios en el suroeste europeo", presentado este martes por el Eixo Atlántico en la Diputación de Lugo.

El estudio, elaborado por el ingeniero forestal y profesor de la Universidad de Vigo Juan Picos, analiza la evolución demográfica y la incidencia de los incendios registrados entre 2016 y 2026 en más de 4.400 unidades administrativas de España, Portugal y Francia. Sus conclusiones apuntan a una relación directa entre la pérdida de población, el envejecimiento del rural y el aumento de la superficie afectada por grandes incendios.

Según el informe, el abandono de la actividad agrícola, ganadera y forestal favorece la expansión del matorral y la acumulación de biomasa, además de provocar la desaparición del paisaje en mosaico, un elemento que tradicionalmente actuaba como barrera natural frente a la propagación del fuego. A ello se suman la pérdida de servicios, la menor capacidad de gestión del territorio y los efectos del cambio climático, factores que elevan el riesgo de incendios de gran magnitud.

Más prevención y menos extinción

El documento defiende que la prevención de los incendios no puede centrarse únicamente en los dispositivos de extinción, sino que debe apoyarse en políticas que contribuyan a mantener vivo el medio rural.

Entre las medidas que propone figuran la recuperación de la actividad agroganadera y forestal, el impulso al relevo generacional, la conservación de paisajes diversificados que actúen como cortafuegos naturales y una gestión activa del territorio que reduzca la acumulación de combustible vegetal.

Durante la presentación, en la que participaron la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, y el propio autor del estudio, se destacó la necesidad de abordar conjuntamente el reto demográfico, la gestión forestal y la adaptación al cambio climático para reducir el impacto de los incendios.

Una herramienta para orientar las políticas locales

El informe ha sido elaborado en el marco del programa europeo SUDOE y pretende servir de referencia para los ayuntamientos y administraciones de Galicia y del norte de Portugal a la hora de diseñar estrategias de prevención y ordenación del territorio.

Además, el estudio da continuidad al trabajo publicado por el Eixo Atlántico en 2018, que ya advertía del cambio en los patrones de los incendios forestales. Según la entidad, muchas de las previsiones recogidas entonces se han confirmado en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de impulsar medidas estructurales que combinen la gestión del territorio con políticas dirigidas a fijar población en el medio rural.