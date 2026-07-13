Aemet avisa: alerta amarilla por tormentas y granizo en Galicia el martes a partir de esta hora

Julio llega a su ecuador con una semana que será en general calurosa y que no estará exenta de tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Galicia, el calor será más moderado, aunque en algunas áreas del interior de la región se superarán previsiblemente los 40 ºC de cara al fin de semana.

Alerta amarilla por tormentas en Galicia

Además del calor, el otro fenómeno meteorológico destacable serán las tormentas, que podrían ir acompañadas de chubascos localmente fuertes y granizo.

Tras las tormentas registradas durante este pasado fin de semana, que ocasionaron algunas incidencias y provocaron, entre otros efectos, el retraso de los conciertos en festivales como PortAmérica, la previsión vuelve a contemplar la presencia de tormentas a lo largo de la semana.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que este lunes se registrarán lluvias en el norte de Galicia.

De acuerdo con el pronóstico, estas tormentas podrán ser fuertes e ir acompañadas de granizo y de viento intenso. Además, las temperaturas serán normales para este periodo, con máximas que se mantendrán sin cambios.

Los avisos por lluvias y tormentas llegarán el martes, 14 de julio, y afectará a la zona de montaña de Lugo.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por riesgo bajo debido a precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

El aviso permanecerá activo entre la 18:00 horas del martes 14 de julio y las 01:59 horas del miércoles 15.

13/07 11:31 AVISOS PASADO MAÑANA | Galicia: tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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El resto de Galicia no cuenta con avisos activos, aunque no se descartan lluvias en el interior de las provincias de Lugo y Ourense, así como cielos nubosos en otras zonas de la comunidad.

El miércoles podría ser una jornada de transición, antes de que el jueves puedan registrarse lluvias en amplias zonas del territorio gallego.

Las temperaturas serán normales para la época del año, aunque experimentarán un ascenso progresivo de cara al fin de semana.

De hecho, Ourense podría alcanzar los 41 ºC, mientras que las temperaturas máximas en Lugo se situarán en torno a los 33 ºC.

En el litoral gallego, A Coruña y Vigo prevén máximas de 32 ºC. Por su parte, Pontevedra podría alcanzar los 34 ºC si se cumple la predicción.