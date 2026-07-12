La DGT intensifica desde este lunes los controles de alcohol y drogas al volante en toda Galicia

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este lunes 13 de julio una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante en las carreteras gallegas. El dispositivo se prolongará hasta el domingo 19 de julio y reforzará especialmente los controles en las zonas con mayor afluencia turística y de ocio, habituales durante estas fechas estivales.

La iniciativa también contará con la colaboración de los ayuntamientos y de las policías locales para ampliar la vigilancia en los entornos urbanos, donde se intensificarán los controles preventivos.

El objetivo de la campaña es concienciar a los conductores sobre los riesgos que supone ponerse al volante tras haber consumido alcohol o drogas, uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico. Según los datos de la DGT, en 2024 el consumo de estas sustancias fue el segundo factor concurrente más frecuente en los siniestros de circulación.

El alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes de tráfico registrados el pasado año y fue un factor concurrente en el 28% de los siniestros mortales, con 273 casos asociados. Además, el 29% de los conductores fallecidos a los que se les practicó la prueba de alcoholemia dieron positivo, un punto porcentual más que en 2023.

Desde Tráfico recuerdan que el consumo de alcohol reduce la capacidad para conducir al aumentar el tiempo de reacción, alterar la percepción de la velocidad y provocar problemas de coordinación y visión. Por ello, insisten en que la única tasa segura al volante es 0,0 gramos por litro.

Casi un millar de positivos en la última campaña

La campaña desarrollada en julio de 2025 en Galicia se saldó con 31.139 controles y 928 sanciones por dar positivo en alcohol o drogas.

En concreto, los agentes detectaron 515 positivos por alcohol y 413 por drogas. La provincia de A Coruña concentró el mayor número de controles, con 12.531 pruebas realizadas, de las que 222 terminaron en positivo por alcohol y 205 por drogas. En Lugo se efectuaron 7.493 controles, en Ourense 6.617 y en Pontevedra 4.498.

En el conjunto de España, la campaña permitió realizar 210.957 pruebas, con 4.234 conductores detectados al volante tras consumir alcohol y/o drogas. La DGT destaca que el 96% de los positivos se detectaron durante controles preventivos, lo que, a su juicio, demuestra la importancia de este tipo de dispositivos para retirar de la circulación a conductores que ponen en riesgo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.