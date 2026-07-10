Estas son las premiadas con la Medalla Emilia Pardo Bazán a favor de la igualdad de género en Galicia

La Asociación Saúde Mental A Mariña, la magistrada María Josefa Ruiz Tovar y las mujeres pioneras del fútbol femenino de Crendes recibirán la Medalla Emilia Pardo Bazán, creada para reconocer la labor que desarrollan las personas y entidades premiadas a favor de la igualdad de género. Así lo recoge este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Este galardón fue creado por la Xunta en el 2019 para conmemorar públicamente todas las acciones que contribuyen a la sensibilización social y a dar visibilidad al talento de las mujeres y de todas las entidades comprometidas con la eliminación de la discriminación de género y la construcción de una sociedad más igualitaria.

Las medallas, al mismo tiempo, honran a Emilia Pardo Bazán, una precursora en la defensa de los derechos de las mujeres y del feminismo, así como del acceso a la educación de las mujeres, ideas que trasladó a su obra literaria.

Premios 2026

La Asociación Saúde Mental A Mariña fue fundada en 1999 por un grupo de familias de esta comarca para proporcionar atención a personas con enfermedad mental en Galicia. Actualmente, cuenta con cuatro centros de rehabilitación psicosocial y laboral en Burela, Cervo, Ribadeo y Viveiro que dan servicio a los 14 ayuntamientos de la Mariña, así como de dos viviendas tuteladas para la atención de víctimas de violencia de género con enfermedad mental y de sus hijos, las primeras de estas características en España.

Otro de los tres reconocimientos recae en la jueza María Josefa Ruiz Tovar, la primera mujer en presidir una audiencia provincial en Galicia -la de Lugo desde el año 2000- y la cuarta en España. Ruiz Tovar suma más de tres décadas de servicio en la carrera judicial y es un referente en el avance de la igualdad de género dentro de la Administración de Justicia en Galicia, abriendo el camino a las magistradas que la sucedieron. Desde el año 2011 preside la Sección Tercera (civil) de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Parabéns á maxistrada María Josefa Ruiz Tovar por ser distinguida coa Medalla Emilia Pardo Bazán da @Xunta!



👏 Un recoñecemento moi merecido a máis de 40 anos de carreira xudicial, sendo referente no avance na #igualdade dentro da Administración de Xustiza — TSXG (@TSXGalicia) July 10, 2026

La tercera de las medallas será entregada a las mujeres pioneras del fútbol femenino de la parroquia de Crendes, en Abegondo, que hicieron historia al formar sus primeros equipos y jugar partidos en la década de los 60, cuando en este deporte no había casi representación femenina. Su primer encuentro fue un desafío a las normas sociales del momento y a la propia Federación de Fútbol, que no veía con buenos ojos este tipo de competiciones.