Retrasos en los trenes de Galicia y trasbordos por carretera por la incidencia en O Irixo

Miles de personas se han visto afectadas en las últimas 24 horas por una incidencia en un tren en O Irixo. Un Avlo que hacía el recorrido entre Madrid y Santiago de Compostela se quedó parado en el municipio ourensano debido a un problema en la catenaria, que originó daños en los pantógrafos del tren.

Adif calculaba ayer por la tarde que alrededor de una veintena de trenes se habían visto afectados por lo ocurrido, cifra que aumentará este jueves debido a que la empresa no ha podido completar durante la madrugada la reparación de la catenaria. La previsión es que el arreglo se finalice durante la próxima noche, ya que los trabajos no se pueden realizar con la circulación en marcha y a la vez garantizar la seguridad.

Los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y Regionales pueden registrar este jueves demoras de 20 minutos al paso por el punto afectado. Los dos primeros trenes de la mañana entre Ourense y Santiago, además, fueron cancelados y se ofreció un servicio alternativo por carretera. Los convoyes afectados fueron uno con salida de la capital gallega a las 06:48 horas y otro con origen en Ourense de las 06:55 horas.

Fuentes de Renfe han confirmado que la circulación de trenes se encuentra restablecida, aunque condicionada por limitaciones. Adif continúa trabajando para recuperar plenamente la infraestructura afectada y restablecer la capacidad habitual de la línea.

Renfe, por su parte, mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la situación para adaptar la prestación del servicio a las condiciones operativas existentes en cada momento. Asimismo, la compañía continúa informando a los clientes a través de sus canales habituales de comunicación y mantiene habilitados los cambios y anulaciones sin coste para aquellos viajeros que deseen modificar sus planes de viaje.

Los trabajos de Adif

Fuentes de Adif han confirmado que la incidencia en la catenaria registrada ayer en las inmediaciones de Ourense, y que provocó la avería en el pantógrafo de un tren Avlo, esta noche se ha conseguido retirar el tren averiado para posteriormente poder acceder a la infraestructura dañada.

Debido a la necesidad de mantener la circulación de los últimos trenes comerciales procedentes de Madrid, los trabajos de reparación tuvieron que realizarse durante toda la noche.

Una vez retirado el tren averiado, fue necesario restituir temporalmente la tensión en una de las vías para permitir el paso de los últimos servicios y volver a cortarla posteriormente para continuar con las reparaciones. Esta operativa, unida a la complejidad técnica de la avería, ha impedido completar al 100% los trabajos de reparación durante la noche, aunque la circulación mejorará respecto a la jornada de ayer.

Tras los trabajos nocturnos, ha quedado reparada la catenaria entre O Irixo y Santiago, reduciendo significativamente el tramo afectado. Adif informa de que durante la jornada de hoy la circulación se realiza en vía única entre Ourense y O Irixo y en vía doble entre O Irixo y Santiago.

La reparación definitiva, centrada en un desvío de catenaria, está prevista para esta noche, cuando finalicen de nuevo las circulaciones. Los trabajos no se pueden realizar con la circulación en marcha y a la vez garantizar la seguridad.