La Xunta no descarta declarar la prealerta por sequía: "Hay que hacer un uso prudente del agua"

La Xunta no descarta declarar la prealerta por sequía. Así lo ha asegurado este lunes el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta, tras el que también ha apelado a hacer un uso prudente de este bien preciado.

Varios municipios de Galicia han comenzado a regular el uso del agua dadas las altas temperaturas registradas en los últimos días. "Fueron días de calor intenso, con altísimas temperaturas", señaló Rueda, que indicó que esto tiene dos consecuencias inmediatas: los incendios y la sequía.

El presidente de la Xunta indicó, a este respecto, que han sido días "relativamente tranquilos" en cuanto a los incendios forestales, registrándose pocos fuegos que fueron controlados "con diligencia" por los servicios de extinción.

"A ver cómo evoluciona el tiempo durante estos días, las previsiones más inmediatas apuntan a que no habrá precipitaciones", continuó Alfonso Rueda, antes de añadir: "El agua es un bien escaso en todas partes, hay que hacer un uso prudente. Hago un llamamiento a hacer un uso responsable".

El titular del Gobierno autonómico confirmó, además, que existe la posibilidad de declarar la prealerta en las zonas de cuenca en las que su Ejecutivo tiene las competencias. "Si sigue así la evolución meteorológica, no descartamos declarar la prealerta", insistió Rueda.

El presidente de la Xunta, por último, hizo un llamamiento a actuar con precaución dadas las altas temperaturas que se registran estos días en Galicia, con especial atención a las personas mayores o con patologías.

Pacto pola lingua

Rueda, por otro lado, informó de que la Xunta presentará "en muy pocos días" el Pacto pola lingua. La previsión era que el documento se diese a conocer durante el primer semestre del año, pero será finalmente este mes de julio cuando se haga público.

El presidente de la Xunta ha calificado de "casi testimonial" el retraso en dar a conocer el Pacto pola lingua, del que ha destacado la participación de numerosas personas y expertos. "Agradezco el trabajo de estos meses, con aportaciones que hubo que resumir y darles coherencia", indicó Rueda.

A este respecto, señaló que le hace "gracia" que aquellos que ahora "meten más prisa" son los que "no quisieron estar en la elaboración del pacto".

Obras en colegios

La Xunta destinará 86,7 millones de euros a 400 obras de reforma en 364 colegios durante este verano. De esta forma, uno de cada tres centros escolares públicos de Galicia será sometido a alguna actuación.

La mayor parte del presupuesto, unos 80 millones, se destinará a 61 obras de "gran envergadura" que no estarán terminadas tras las vacaciones del verano.

Sí estarán listas las 300 actuaciones restantes, según ha señalado Rueda, que ha avanzado que habrá 369 millones destinados para el plan de arquitectura pedagógica que incluye la construcción de nuevos centros.

Plan galego de saúde ambiental

Otro de los asuntos tratados este lunes en el Consello da Xunta ha sido la aprobación del Plan galego de saúde ambiental. Este instrumento estratégico destinado a reducir el impacto de los factores ambientales sobre la salud de la población y a promover entornos más saludables supondrá una inversión de 2.722.087 euros en cinco años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que uno de cada cuatro casos de enfermedad y mortalidad a nivel mundial está asociado a factores ambientales, por lo que el documento establece una planificación de cara a prevenir enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, el cambio climático y otros factores físicos, químicos y biológicos presentes en el entorno.