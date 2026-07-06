La Xunta desactiva este martes la alerta roja por calor en Galicia

Galicia este martes atrás los episodios más intensos de la ola de calor. La Xunta retira a partir de mañana las alertas de nivel naranja y rojo, manteniendo únicamente el nivel amarillo en algunas comarcas del interior de Lugo, Ourense y Pontevedra.

El nivel 1 (amarillo) afectará a las zonas isoclimáticas del centro de Lugo, montaña de Lugo, noroeste de Ourense, montaña de Ourense e interior de Pontevedra. No habrá zonas isoclimáticas en nivel 2 (naranja) ni en nivel 3 (rojo).

Aviso amarillo

En el centro de Lugo los municipios que se mantendrán en alerta amarilla serán: Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade. Mientras que en la montaña de Lugo: Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela.

Por su parte en la montaña de Ourense el aviso estará activo en Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo.

Por último, también se verá afectado el interior de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

Efectos sobre la salud

La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y golpe de calor. La mayoría de las enfermedades asociadas al calor son consecuencia, en mayor o menor medida, de un fallo en el sistema de termorregulación.

El calor excesivo puede alterar las funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar las variaciones de temperatura. Una temperatura muy elevada provoca pérdida de líquidos y electrolitos, necesarios para el funcionamiento normal de los distintos órganos. Además, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados en algunas personas con determinadas enfermedades crónicas, sometidas a ciertos tratamientos médicos o con discapacidades que limitan su autonomía.

Recomendaciones generales para la población

Los principales grupos de riesgo frente a los efectos del calor son: las personas mayores de 65 años y los menores de 4 años, especialmente los menores de un año; las personas que padecen enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia renal, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer o patologías similares y enfermedades psiquiátricas; las personas que toman determinados medicamentos, como fármacos con efecto anticolinérgico o diuréticos, así como quienes realizan un consumo importante de alcohol; y las personas en determinadas situaciones, como mayores que viven solos, personas vulnerables que residen en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso o insuficiencia de peso, trabajadores, deportistas o quienes permanecen varias horas al aire libre.

La Consellería de Sanidad recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población:

Beber más líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta ligeramente fríos.

Evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té, refrescos de cola y bebidas muy azucaradas.

Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas.

Evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y con mayor frecuencia.

Conservar los alimentos en el frigorífico y extremar las medidas higiénicas.

Utilizar ropa ligera, holgada y de tejidos naturales, de colores claros, además de sombrero, gafas de sol, crema de protección solar y calzado fresco, cómodo y transpirable.

Permanecer en espacios ventilados o climatizados y buscar la sombra.

Utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda.

Durante el día, bajar las persianas y cerrar las ventanas; abrirlas por la noche para ventilar.

Evitar las actividades al aire libre durante las horas de más calor y reducir la actividad física.

Cuando se estacione el coche, no dejar en su interior a niños ni a personas mayores con las ventanillas cerradas.

En caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.

Asimismo, se recuerda que, si se tienen familiares o vecinos que vivan solos, es conveniente realizar un seguimiento especial durante estos días para comprobar que adoptan las medidas recomendadas y que su estado de salud es el habitual.