Hasta 46 municipios de Galicia seguirán este lunes en alerta roja por calor

Ola de calor en julio de 2026 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

La alerta roja por altas temperaturas seguirá marcando a Galicia este lunes, aunque lo hará con menor incidencia afectando a un total de 46 municipios.

Según informa la Xunta de Galicia, la actividad deportiva federada en el exterior se suspenderá de 12:00 a 20:00 horas en el centro de Lugo y en la zona de montaña de Ourense.

Por otra parte, en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, montaña de Lugo, sur de Lugo, Valdeorras e interior de Pontevedra se declarará el nivel de alerta naranja.

Concretamente, mañana permanecerán activas las siguientes alertas por episodio de calor:

El nivel 3, rojo, afectará a las zonas isoclimáticas del centro de Lugo y montaña de Ourense.

El nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, montaña de Lugo, sur de Lugo, Valdeorras e interior de Pontevedra.

El nivel 1, amarillo, afectará a la zona isoclimática del Miño de Ourense.