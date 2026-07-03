La Xunta amplía la alerta roja por calor extremo a 158 municipios gallegos

La Xunta de Galicia ha ampliado para este sábado la alerta roja por calor extremo a un total de 158 municipios gallegos, ante la previsión de que las altas temperaturas continúen afectando a buena parte de la comunidad durante los próximos días.

El nivel máximo de alerta se activará en las zonas isoclimáticas del noroeste e interior de A Coruña, el centro, montaña y sur de Lugo, el interior de Pontevedra y la montaña de Ourense. Además, otras áreas permanecerán en alerta naranja o amarilla por las elevadas temperaturas previstas.

Como consecuencia de esta situación, la Secretaría Xeral para o Deporte ha decretado la suspensión de toda la actividad deportiva federada al aire libre entre las 12:00 y las 20:00 horas en las zonas con alerta roja. En los territorios con alerta naranja no se suspenderán las competiciones, aunque sí se recomienda adaptar los horarios y evitar la práctica deportiva durante las horas de mayor calor.

La Xunta advierte de que el episodio podría prolongarse durante varios días y pide extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los menores de cuatro años, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan ejercicio físico en el exterior.

Recomendaciones

Sanidad recuerda la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed; evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día; permanecer en lugares frescos y ventilados; utilizar ropa ligera y de colores claros; reducir la actividad física al aire libre y evitar dejar a niños, mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Además, aconseja aumentar el consumo de frutas y verduras, evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas o muy azucaradas y prestar especial atención a familiares o vecinos que vivan solos.

En caso de síntomas como mareos, agotamiento, deshidratación o golpe de calor, la Xunta recomienda solicitar asistencia sanitaria de forma inmediata llamando al 061.

En la provincia de A Coruña, la alerta roja afecta a municipios como A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Betanzos, Ferrol, Narón, Santiago de Compostela, Ames, Ordes, Teo, As Pontes o Carballo, entre otros. Los ayuntamientos del oeste de la provincia permanecen en alerta amarilla, mientras que el suroeste coruñés continúa en nivel naranja.

En la provincia de Pontevedra, la alerta roja se extenderá a los municipios del interior, entre ellos Agolada, A Estrada, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Forcarei, Cuntis, A Lama, Cerdedo-Cotobade, Rodeiro o A Cañiza. Las comarcas del litoral y las Rías Baixas, así como la zona del Miño, permanecerán en nivel naranja.