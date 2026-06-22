Galicia probará más de 100 sirenas de emergencia en 41 presas esta semana

La Xunta activará los próximos jueves 25 y viernes 26 de junio más de un centenar de sirenas de emergencia instaladas en 41 presas de Galicia. Se trata de una prueba preventiva que tiene como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de estos sistemas de aviso y familiarizar a la población con el sonido que emitirían en caso de una emergencia real.

La actuación se enmarca dentro del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de Galicia (Inungal) y contará con la colaboración de las empresas titulares de las infraestructuras hidráulicas, así como de personal de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, miembros de Protección Civil de los municipios afectados y representantes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Además de verificar que los sistemas funcionan correctamente, la Xunta busca que tanto los vecinos como los servicios de emergencia conozcan y reconozcan estas señales acústicas. Las pruebas no afectarán a la actividad diaria de la ciudadanía, aunque los residentes en las zonas donde las sirenas puedan escucharse serán informados previamente de los ensayos y de las medidas de autoprotección previstas en caso de una situación de riesgo.

Durante las dos jornadas se pondrán en funcionamiento más de un centenar de sirenas distribuidas por todo el territorio gallego. A ellas se sumarán las cuatro sirenas vinculadas al plan de emergencia exterior de la balsa de lodos rojos situada en Xove, en la provincia de Lugo.

Las presas incluidas en las pruebas

Las sirenas que se activarán pertenecen a infraestructuras gestionadas por distintas empresas y organismos públicos:

Naturgy: Belesar, Os Peares, Castrelo, Albarellos, Frieira, Velle, Brandariz, Portodemouros, Salas, As Conchas, Vilagudín y San Cosmade.

Iberdrola: Chandrexa, Guístolas, Santoalla, Santo Estevo, San Pedro, San Martiño, Montefurado, Sequeiros, Casoyo, Pumares, Cenza, As Portas y O Bao.

Endesa: Prada, Peñarrubia, Eirós, San Sebastián, Ribeira y Eume.

Xeal: Fervenza y Santa Uxía.

Emalcsa: Cecebre.

PHG: Touro.

Alúmina: Río Cobo y Dique y la balsa de lodos rojos de Xove.

Augas de Galicia: Baíña, Caldas, O Con y Eiras.

Adelanta: Deva.

La Xunta recuerda que este tipo de simulacros son habituales y resultan fundamentales para garantizar la operatividad de los sistemas de alerta y la preparación de la población ante posibles situaciones de emergencia relacionadas con infraestructuras hidráulicas.