Galicia se prepara para una nueva alerta por tormentas "localmente fuertes" y máximas de 36ºC en las próximas horas

Galicia vivirá un fin de semana de pleno verano. Desde este jueves, el calor ha comenzado a intensificarse y, especialmente en las comarcas del sur, los termómetros se aproximarán a los 40 ºC durante las horas centrales del día.

Ante esta previsión, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas, incluso superiores a los 36 ºC en numerosos ayuntamientos gallegos.

Tormentas "localmente fuertes" y calor de 36 ºC o más

A este aviso por calor se suma una nueva alerta por tormentas, que podrían ser "localmente fuertes" y venir acompañadas de abundante aparato eléctrico en algunos puntos de la comunidad.

En concreto, la alerta emitida por MeteoGalicia, que permanecerá activa el sábado por la tarde entre las 15:00 y las 21:00 horas, afecta a los municipios pertenecientes a las montañas de Lugo y Ourense. Estos son:

Montaña de Lugo: A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela

A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela Montaña de Ourense: A Gudiña, A Mezquita, A Pobra de Trives, A Teixeira, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Maceda, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, Riós, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo

Para mañana sábado se espera una jornada marcada por el calor, aunque la atención estará puesta en las tormentas previstas por la tarde. Según advierte MeteoGalicia, este fenómeno podría ser "especialmente fuerte" entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Bo día! Hoxe toca sol e calor. O termómetro superará os 30ºC de xeito bastante xeneralizado e os 35ºC no interior.



🔹Sábado: Continúa o calor, con tormentas no interior.

🔹Domingo: Suavízanse as temperaturas con brisas na costa e tormentas no interior. pic.twitter.com/JLc3Hf536g — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 12, 2026

En cuanto a las altas temperaturas, la zona del Miño de Pontevedra y Ourense, el sur de Lugo y el litoral pontevedrés permanecerán en alerta amarilla, con máximas que podrían superar los 36 ºC.

Se prevé una jornada de claro intenso tanto en el interior como en el litoral de Galicia, una situación que se repetirá el sábado. Sin embargo, los avisos por altas temperaturas desaparecerán en el litoral de Pontevedra.

Esta alerta amarilla de la agencia regional irá desde las 15:00 a las 21:00 horas, ambas jornadas. Además, durante la madrugada del sábado podrá darse una noche tropical, con mínimas que no descenderán por debajo de los 20 ºC en algunos puntos.

La situación de fuerte calor podría ir remitiendo lentamente en la jornada del domingo.

Cómo combatir el calor en Galicia

Las jornadas con temperaturas más elevadas serán el viernes y el sábado. Durante estos días, se recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta; aumentar el consumo de ensaladas y usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada.

Entre las recomendaciones de la Consellería de la Xunta también figura permanecer en espacios frescos y bien ventilados, utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda y evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física.

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y niños menores de 4 años, "sobre todo los menores de un año", y personas que padecen patologías (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad de Alzheimer, etc).