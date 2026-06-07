Galicia cambia las normas: los médicos cobrarán un plus si las bajas de sus pacientes no exceden la "duración estándar"

Los Acordos de Xestión del Servizo Galego de Saúde (Sergas) incluyen entre sus objetivos evitar que las bajas laborales superen la "duración estándar" establecida. El cumplimiento de este objetivo forma parte de la baremación que determina el plus de productividad de los médicos de familia.

Además de la polémica que esto ha generado en la población, el Consello Galego de Colexios Médicos ha pedido retirar esta evaluación, advirtiendo de posibles "riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia", según informa Europa Press. Consideran que relacionar incentivos con el acortamiento de las bajas puede generar tensiones en la práctica médica.

Evitar exceder tiempos "estándar"

El Servizo Galego de Saúde ha decidido vincular el complemento de productividad de los médicos de familia en Galicia a la duración de las bajas laborales de sus pacientes, dentro de los objetivos de gestión de las áreas sanitarias.

En la práctica, los facultativos podrán recibir un incentivo económico si las incapacidades temporales que tramitan no superan una "duración estándar" fijada por la administración, en línea con la estrategia autonómica para reducir el absentismo y hacer más eficiente la gestión de las bajas.

"En ningún caso se prima a los médicos de familia por acortar las bajas de las personas que no están en condición de volver a su puesto de trabajo. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que el trámite de estas bajas es manifiestamente mejorable", aseguró Antonio Gómez Caamaño, Conselleiro de Sanidade.

El plus para los médicos de atención primaria este 2026 se sitúa en los 2.491 euros. De estos, una parte se abona nómina a nómina y otra en función de los objetivos alcanzados, entre los que se encuentra el control de la duración de los procesos de incapacidad temporal.

El Gobierno gallego defiende que esto servirá para "el control y monitoreo" del funcionamiento del sistema y evitar prolongaciones innecesarias, mientras que organizaciones médicas critican la iniciativa por considerar que puede presionar a los facultativos.

La Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria de Galicia (Agamfec) ha criticado la medida, tachándola de "burda": "No nos cabe duda de que la gestión de las bajas es manifiestamente mejorable pero, como siempre, los médicos de familia seremos los que pagaremos los fallos de todo el sistema".

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que el 40% de los médicos de cabecera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya perciben el plus por objetivos con las bajas. Ante la polémica surgida, el Conselleiro de Sanidade ha detallado que las bajas laborales que excedan los tiempos "estándar" por motivos como las listas de espera para realizar pruebas complementarias no contarán para el indicador vinculado al plus de productividad de los médicos.