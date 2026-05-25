PSOE, BNG y Sumar pactan transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta

PSOE, BNG y Sumar han pactado transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia, tal y como exigía el Parlamento gallego. Esta es una de las medidas incluidas en el texto que las tres formaciones han acordado y que previsiblemente revalidarán mañana martes en el Congreso de los Diputados tras semanas de negociaciones.

Así lo han ratificado fuentes de las tres formaciones consultadas por Europa Press, aunque las de Sumar han precisado que sus enmiendas agregadas referidas a mariscadoras y mineros se mantienen. Las formaciones, en todo caso, reivindican que las negociaciones hayan terminado con este acuerdo que celebran.

El diputado del BNG, Néstor Rego, asegura que este anuncio es "un paso muy importante" porque implica "que se transfiere la titularidad" y todas las competencias".

El paso, en concreto, se realizará mediante "una enmienda transaccional". "Respeta fundamentalmente las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia y que implica la transferencia de la titularidad de la AP-9 y la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, también las económicas, de las decisiones tomadas sobre la vía", asegura Rego.

"Lo que implica una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE debido a la irregularidad de las prórrogas realizadas", señaló el diputado nacionalista.

El PP había manifestado su disposición a apoyar un texto que preservase el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia, aunque no forma parte del acuerdo alcanzado en los últimos días.

Expediente por la prórroga

El Tribunal Supremo (TS), por otro lado, ha avalado que el Gobierno central no haga público el expediente de infracción "confidencial" abierto por la Comisión Europea respecto a la gestión de la autopista AP-9. Este texto considera que la prórroga de la concesión vulneró las reglas de la UE.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo deniega, en una resolución del 12 de mayo de 2026 recogida por Europa Press, el recurso presentado por la asociación de transportistas gallegos Apetamcor. La entidad había recurrido la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de no admitir su solicitud para revisar de oficio las prórrogas de la AP-9, además de solicitar tener acceso al procedimiento abierto por la Comisión Europea.

Apetamcor solicitó la ampliación del expediente administrativo para que se remitiese el de infracción que se tramita ante la Comisión Europea. El Supremo señala que esto no procede y avala la "confidencialidad" del procedimiento: "En caso de divulgarse podría resultar más difícil todavía que se iniciara un proceso de negociación y se llegara a un acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro involucrado que pusiera fin al incumplimiento reprochado".

"La Comisión europea carece de competencia para declarar que un acto de un Estado miembro es contrario al Derecho de la UE correspondiendo esa facultad en exclusiva al TJUE, instancia ante la cual la Comisión habría de acudir interponiendo la correspondiente demanda", señala el abogado del Estado, que añade que la recurrente "no invoca razón alguna de interés público superior".

El TS también considera que "es constante" la jurisprudencia del Tribunal de Justicia "según la cual existe una presunción general de confidencialidad en cuanto a los documentos correspondientes a un procedimiento precontencioso por incumplimiento".

Respecto a Audasa, se opone a que haga público el expediente: "La divulgación del dictamen no solo resultaría contraria al ordenamiento de la Unión, sino que perjudicaría gravemente los intereses públicos cuya tutela tiene encomendada el Ministerio, puesto que se trata de un procedimiento de infracción todavía en tramitación y las cuestiones tratadas en el mismo son estrictamente confidenciales".

El Supremo desestima de esta forma el recurso e impone a la recurrente el pago de costas con un límite por 1.000 euros.