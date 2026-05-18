Plan de control de bajas laborales en Galicia: más inspectores y agilidad en pruebas de la mutua

El Consello da Xunta ha dado luz verde a la incorporación de 18 nuevos inspectores para "dar respuesta a las medidas de mejora de la gestión de las bajas laborales que la Xunta de Galicia quiere llevar a cabo", según explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión el presidente Alfonso Rueda. El Gobierno gallego, además, ha establecido una autorización única para que las mutuas no tengan que tramitar una solicitud individual por cada prueba.

Las instrucciones de la Consellería de Sanidade por las que se establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las bajas laborales quedan, de esta forma, modificadas. El presidente de la Xunta señaló que el objetivo de los cambios es "conseguir que el proceso sea cada vez más resolutivo" y ágil.

El Gobierno gallego reforzará el papel de las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral con la contratación de nueve profesionales inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios repartidos en las siete áreas sanitarias. La incorporación se extenderá durante tres años y conlleva una inversión de tres millones de euros.

Respecto a los cambios en la instrucción que gestiona estos procesos, las propuestas de alta médica que las mutuas deben dirigir a las unidades de Inspección deberán acordarse siempre que estén debidamente motivadas y completas. "La última palabra siempre la va a seguir teniendo la sanidad pública", matizó Rueda, que señaló que este será el papel de la inspección.

Así, si la propuesta fuera insuficiente, el personal inspector deberá convocar a la persona interesada a un reconocimiento médico presencial antes de dictar una resolución motivada sobre si procede o no el alta. Las unidades de Inspección y Control de la Salud Laboral tramitaron 38.438 propuestas de alta formuladas por las mutuas en 2025.

La instrucción modifica la solicitud de autorización de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos realizados por las mutuas y que deben contar con el visto bueno de la Inspección de Servicios Sanitarios.

Galicia contará desde ahora con un sistema de autorización única para que las mutuas no tengan que tramitar una solicitud individual por cada actuación. Una sola autorización habilitará todas las pruebas y procedimientos terapéuticos necesarios, "con lo que se ganará en agilidad para la recuperación del trabajador".

Las unidades de Inspección y Control de la Salud Laboral tramitaron el año pasado 10.727 solicitudes de pruebas diagnósticas.

La Xunta destaca en un comunicado que redujo la burocracia y las molestias para las personas de baja con la integración en la historia clínica electrónica del Sergas de las pruebas que realizaron las entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Esto permite, señaló Rueda, "evitar duplicidades y tener que realizar una prueba que ya está realizada". En particular, en 2025 hubo 1.300 pruebas que no fue preciso duplicar.

Información a profesionales

El Gobierno gallego señala que en marzo las unidades de Inspección de cada área sanitaria se entrevistaron con un centenar de facultativos para trasladar las novedades, entre ellas el apoyo a médicos de nueva incorporación con el uso de la aplicación informativa específica de la gestión de las bajas.

Los profesionales también fueron informados sobre las novedades en la gestión de las incapacidades temporales puestas en marcha por la Xunta, como la agilización del circuito de solicitud de autorización de pruebas por las mutuas, y a su posterior incorporación a IANUS.

Este trabajo especial de apoyo concluyó con la revisión de 3.521 procesos de baja, que implicaron 730 altas, lo que representa un 20,73% de los casos analizados.

Por provincias, se revisaron 178 procesos de incapacidad temporal en la provincia de A Coruña, que derivaron en 66 altas; 653 en la provincia de Lugo (127 implicaron altas); 926 en la de Ourense, con 251 altas; y 1.764 en la provincia de Pontevedra, con 286 altas.

Balance

La puesta en marcha del Plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal de la Xunta supuso la emisión de 5.929 partes de baja desde los hospitales del Sergas hasta el 30 de abril, en los casos de cirugía programada. Rueda destacó que esto evita que un trabajador tenga que ir al día siguiente por el parte de baja a su centro de salud.

Por áreas sanitarias, la de A Coruña y Cee emitió 1.280 partes el año pasado; la de Santiago de Compostela y Barbanza, 1.053; la de Ferrol, 478; la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 762; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 739; en la de Vigo, 1.192; y en la de Pontevedra y O Salnés, 425.

Respecto al refuerzo de las actuaciones realizadas por la Inspección de Servicios Sanitarios, hasta finales del mes de abril fueron revisados 132.412 procesos de baja y citados 38.615 pacientes para valoración presencial, lo que implicó el alta de 31.889 casos.

"El Plan de mejora de la gestión y del control de la incapacidad temporal de la Xunta, puesto en marcha en 2024, está dando resultados positivos sobre los que es necesario avanzar", concluye el Ejecutivo gallego en un comunicado.