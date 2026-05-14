Estas son las 42 zonas de Galicia en las que está prohibido bañarse en 2026

Galicia contará este verano con 42 zonas de baño con prohibición permanente, ocho más que en 2025, según la resolución publicada este miércoles por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Las nuevas incorporaciones entrarán en vigor a partir del 1 de junio y afectan a espacios fluviales y embalses de las cuatro provincias gallegas. Pontevedra y Ourense concentran la mayoría de las nuevas prohibiciones, con tres nuevas zonas vetadas cada una.

En la provincia pontevedresa se incorporan el río Tea-A Moscadeira y el río Tea-As Partidas, ambos en Ponteareas, así como el embalse de Eiras-Área recreativa, en Fornelos de Montes.

En Ourense pasan a formar parte del listado dos tramos del río Arnoia a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas (margen derecha e izquierda) y el embalse de As Conchas, en la zona de Os Chaos, en el municipio de Lobeira.

La nueva prohibición en la provincia de A Coruña afecta al río Furelos, en Melide, mientras que en Lugo se incorpora el embalse de Vilasouto, en O Incio.

Las 42 zonas con prohibición permanente de baño en Galicia

A Coruña

Arteixo: Ría de Barrañán.

Brión: Río Tambre-Nináns.

Camariñas: Camelle.

Cariño: Playa de A Concha.

Cee: Playa de A Concha.

A Coruña: O Portiño.

Fene: Barallobre.

Melide: Río Furelos.

Muros: A Virxe do Camiño.

Narón: Río Xuvia por Muíño do Pedroso.

Noia: Testal-Taramancos.

Oleiros: Santa Cruz Porto.

Oza Cesuras: Río Mendo-Área recreativa Reboredo.

Pontedeume: Centroña y Ver.

As Pontes de García Rodríguez: Río Eume.

Lugo

Barreiros: Zona derecha de la playa de Arealonga y la playa de San Bartolo.

Begonte: Río Parga-Playa fluvial de Baamonde.

Burela: Penaoural.

A Fonsagrada: Río Lamas-Naranxa.

Guitiriz: Río Parga.

O Incio: Embalse de Vilasouto.

Monforte de Lemos: Río Cabe-Ribas Altas.

A Pobra do Brollón: Río Saa.

A Pontenova: Río Eo-Pozo da Ola.

Ribas de Sil: Río Sil-San Clodio.

Ribeira de Piquín: Río Eo-Área recreativa de Chao de Pousadoiro.

Viveiro: Sacido.

Ourense

Baltar: Río Limia-O Caneiro.

Baños de Molgas: Río Arnoia a su paso por el área fluvial de Baños de Molgas (margen derecha e izquierda).

A Bola: Río Orille-Área recreativa da Bola.

Lobeira: Embalse As Conchas-Os Chaos.

A Peroxa: Río Bubal-Praia fluvial dos Peares.

Vilardevós: Río Arzoá.

Pontevedra

Arbo: Río Deva-San Xoán; río Miño-Estación; río Miño-Sela.

Fornelos de Montes: Embalse Eiras-Área recreativa.

Ponteareas: Río Tea-A Moscadeira y As Partidas.

Catorce zonas siguen en evaluación

La resolución identifica además 14 zonas de baño que permanecen en evaluación, seis más que el año pasado. En la provincia de A Coruña se encuentran Lires, en Cee; San Valentín, en Fene; A Ribeiriña, en A Pobra do Caramiñal; y Rego das Ferrerías, en Valdoviño, siendo estas dos últimas nuevas incorporaciones al listado.

En Lugo continúan en evaluación el río Soldón, en Quiroga, incorporado este año, y Celeiro, en Viveiro. En la provincia de Ourense figuran el río Arnoia-Acearrica, en Allariz, también de nueva incorporación, y el río Támega-Nocedo do Val, en Castrelo de Val.

Por su parte, en Pontevedra permanecen en evaluación Nanín, en Sanxenxo; el río Miño-Mariña, en Tui; el río Ulla-Vilarello, en Valga; y las zonas de Carabuxeira y Lavapanos, ambas en Sanxenxo e incorporadas este año al listado.

En cuanto a las zonas que ya completaron el periodo de evaluación y pasan a considerarse aptas para el baño, la temporada 2026 incorpora oficialmente cinco nuevas áreas: el río Madalena, en Vilalba; el río Bubal-Vilaza, en Monterrei; y tres espacios en el municipio pontevedrés de O Rosal, concretamente el río Miño en Eiras y dos tramos del río Tamuxe, Muíño das Aceñas y Tamuxe.