Un gallego busca la cura del hantavirus: "Estamos hablando de un virus realmente agresivo"

El crucero neerlandés MV Hondius entrando a las 6.05 horas de Canarias en el puerto de Granadilla de Abona (sur de Tenerife). Europa Press

El gallego Pablo Guardado Calvo lidera un grupo de trabajo del Instituto Pasteur de Francia para encontrar un tratamiento contra el hantavirus de los Andes. Natural del municipio coruñés de Ames, Guardado Calvo se doctoró en la Universidade de Santiago de Compostela en Biología Estructural y lleva 16 años en el centro francés.

El científico está al frente de un equipo de seis investigadores que quieren entender cómo los hantavirus logran entrar en las células humanas con el objetivo de diseñar moléculas antivirales o anticuerpos que puedan bloquear las proteínas del virus que ha puesto en jaque a todo el planeta.

Con lo vivido con el coronavirus muy reciente, los tres fallecidos por hantavirus en el crucero MV Hondius y los 11 positivos confirmados están en el punto de mira de la sociedad, que se pregunta cuándo habrá una vacuna para protegerse o si hay tratamientos específicos.

"En el mejor de los casos, si se dedica mucho dinero, pueden ser uno o dos años, porque hay que hacer todo el desarrollo de la parte clínica, con estudios en primates, luego el ensayo clínico para ver si realmente funciona", señaló Guardado a EFE.

Un plazo que podría reducirse considerablemente si hay intereses económicos detrás: "En el momento en que haya un interés entre las farmacéuticas las cosas se moverán muy rápido". Así, el científico señala que si una gran farmacéutica "quisiese dedicar esfuerzos", podría tener una vacuna en el mismo tiempo que con el Covid-19: "Otra cosa es si funciona, porque luego hay que hacer todos los ensayos, pero sí, yo creo que podría tenerla".

Respecto al trabajo del Instituto Pasteur sobre los hantavirus, Guardado considera que es lo "suficientemente sólido como para avanzar hacia una vacuna". "Pero si lo tenemos que desarrollar sin la industria va a durar tiempo. Los proyectos europeos que tenemos se financian a cinco años y suelen terminar con un ensayo clínico de fase 1. Ese es el tiempo que se maneja", explicó el investigador.

"Sentimos una cierta presión porque sabemos que, en este tipo de enfermedades menos importantes (para los intereses comerciales), somos nosotros los que nos ocupamos" Pablo Guardado Calvo, investigador gallego en el Instituto Pasteur

Exceptuando la estadounidense Moderna, que también había desarrollado una vacuna contra el coronavirus, el interés empresarial en el hantavirus es escaso. La compañía, cuya plataforma de ARNm permite diseñar prototipos con una rapidez inédita, se disparó en Bolsa el pasado 8 de mayo tras conocerse el positivo de un ciudadano estadounidense a la cepa Andes, según recoge EFE.

El Instituto Pasteur es un referente mundial en el tratamiento de enfermedades víricas y bacterianas. Ahora, está en el foco después de que en 2020 no lograse a tiempo su proyecto de vacuna contra el Covid-19. "Sentimos una cierta presión porque sabemos que, en este tipo de enfermedades menos importantes (para los intereses comerciales), somos nosotros los que nos ocupamos", reconoció Guardado.

El investigador gallego confía en que el brote detectado en el crucero se ataje con la cuarentena y que termine "en cuestión de semanas". "Porque estamos hablando de un virus realmente agresivo", advierte Guardado, que recordó el brote más grave detectado por el hantavirus andino en 2018 Epuyén, Argentina: de 34 infectados en una fiesta de cumpleaños, fallecieron 11.

"Entonces hubo tres generaciones de contagios; no es mucho desde el punto de vista epidemiológico, pero es algo relevante. Por eso, el Gobierno argentino decretó una cuarentena en ese pueblo y la epidemia terminó", recordó a EFE el científico.

El hantavirus Andes es endémico en América del Sur, donde se contagiaron los pasajeros del crucero. La mayor parte de las cepas de este virus se transmiten por la exposición a orina, heces o saliva de roedores infectados, pero esta variante se transmite entre personas, aunque no es especialmente frecuente.

El gallego aislado sigue sin síntomas

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado este jueves que los 13 ciudadanos españoles que están en cuarentena y no han dado positivo en hantavirus están estables. Entre ellos se encuentra el gallego Ricardo Hevia, ornitólogo natural de Cariño (A Coruña). El varón que ha dado positivo, de 70 años, "evoluciona favorablemente".

"Según los últimos datos que tenemos, continúa estable, lo cual es la mejor de las noticias que podemos tener y, desde luego, esperamos que se mantenga así", señaló Padilla en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. El secretario general de Sanidad, sin embargo, ha añadido que es necesario "ser prudente en la predicción y en el pronóstico".

"Los datos que tenemos sobre las características genéticas del virus nos dicen, por un lado, que no ha mutado pero, por otro lado, nos dicen que el origen es un origen único procedente de un solo animal" Javier Padilla, secretario general de Sanidad

"(Este virus) tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo", añadió Padilla, que ha señalado que no dará "nada por cerrado" hasta que no pase el día 42 de la cuarentena que tienen que hacer las personas que permanecen aisladas: "Y muy especialmente, además, las dos semanas desde el último contacto, el día 28".

Padilla ha rechazado la posibilidad de que el virus mute: "Los datos que tenemos sobre las características genéticas del virus nos dicen, por un lado, que no ha mutado pero, por otro lado, nos dicen que el origen es un origen único procedente de un solo animal". El secretario general de Sanidad ha añadido que es el mismo virus y con las mismas características en todas las personas que han dado positivo.