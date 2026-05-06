Sanidade ve riesgo de contagio "bajo o moderado" para los españoles a bordo del crucero, entre ellos el gallego

El jefe del Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica de la Consellería de Sanidade, Jesús Prego, ha confirmado este miércoles que los catorce españoles que van a bordo del crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus "están sanos" y "no presentaron ninguna clase de síntoma". Entre ellos también se encuentra el gallego Ricardo Hevia, vecino de Cariño (A Coruña).

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Prego ha explicado que los hantavirus son virus endémicos de determinadas regiones del mundo, con una veintena de especies conocidas, y causantes de dos síndromes clínicos graves: la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar que ocupa este caso, característico de los virus presentes en zonas americanas.

La transmisión se produce fundamentalmente por contacto con roedores infectados, tanto salvajes como aquellos que mantienen mayor proximidad con el ser humano, a través de aerosoles generados a partir de polvo o secreciones de estos animales, así como por contacto directo. "Está muy asociado sobre todo a lugares donde hay mucha infestación y poca ventilación", ha detallado el responsable epidemiológico.

Transmisión

Prego ha subrayado que la transmisión de persona a persona no constituye la vía predominante, aunque ha admitido que sí está documentada en dos variedades concretas -una de Buenos Aires y otra de los Andes- endémicas de Argentina y, en menor medida, de Chile.

"Aunque hay una vía que está documentada y se conocen brotes donde esta vía se estableció como posible, la vía predominante es el contacto directo con los roedores", ha insistido. Con todo, el epidemiólogo gallego ha considerado que, aún siendo posible, la transmisión interpersonal "es poco probable, por lo que el riesgo sigue siendo considerado bajo o moderado".

Sobre la gravedad de la enfermedad, el especialista ha advertido de que el síndrome cardiopulmonar comienza generalmente con síntomas leves como fiebre o diarrea, pero evoluciona con rapidez hacia un cuadro respiratorio grave que puede resultar mortal.

La letalidad de este virus "es elevada" y en el último año se situó en Argentina en el 32%. No existe tratamiento específico ni vacuna, y aunque los datos apuntan a que podría generarse inmunidad tras la infección, este extremo no está aún plenamente establecido.

Operativo

Respecto al operativo internacional activado, Prego ha explicado que personal experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se desplazó hasta Cabo Verde, donde se encontraba el barco, para evaluar la situación después de que fueran evacuados dos casos con síntomas leves -uno de ellos considerado contacto de alto riesgo- y trasladados a Países Bajos, mientras que el caso de alto riesgo fue puesto en cuarentena en una unidad de alto nivel en Alemania.

Tras la evaluación de la OMS se decidió desviar el buque a Canarias, concretamente a Tenerife, para realizar una evaluación de los pasajeros y la tripulación, clasificar los casos y contactos estrechos y proceder "de manera más ejecutiva" con aquellos considerados de alto riesgo.

El jefe de Vigilancia Epidemiolóxica de la Xunta ha asegurado que existe una comunicación fluida entre la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Salud Pública, y ha confirmado el compromiso del ECDC para establecer un protocolo de actuación individualizado para cada caso en función de su clasificación.

Las medidas de control y prevención contemplan, entre otras, el control ambiental mediante limpieza y desinfección, evitar la presencia de roedores a bordo y recomendar a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes el mayor tiempo posible para aumentar la distancia social.