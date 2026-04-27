La gallega Dolores Vázquez denuncia que no ha recibido indemnización tras su condena errónea

Dolores Vázquez tras recibir la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Diego Radamés - Europa Press.

La gallega Dolores Vázquez ha asegurado este lunes en Madrid que no ha recibido compensación económica por la condena injusta que sufrió en el conocido crimen de Rocío Wanninkhof. "No me han compensado en nada económicamente", afirmó antes de recibir una distinción vinculada a la promoción de los valores de igualdad.

Durante su intervención, Vázquez recordó el impacto personal de aquel proceso judicial y mediático que la situó en el foco público durante años.

"No podía con el miedo que tenía a la cámara", explicó sobre una etapa en la que, según relató, evitaba salir a la calle o incluso realizar gestiones cotidianas. La exposición constante y la presión social marcaron profundamente su vida tras su paso por prisión.

La gallega también hizo referencia a las consecuencias a largo plazo, señalando que actualmente no dispone de pensión y que depende de ayudas.

"Es el Gobierno el que tiene que decidir", apuntó sobre una posible indemnización, insistiendo en que nunca se materializaron las cantidades que se habían mencionado públicamente.

La complicación de rehacer su vida

A nivel personal, Vázquez reconoció que el proceso para rehacer su vida no fue sencillo. Tras salir de prisión, vivió una etapa de enfado y frustración que requirió apoyo psicológico. Con el paso del tiempo, asegura haber cambiado esa perspectiva.

"Hace muchos años que he perdonado", afirmó, explicando que necesitaba dejar atrás ese sentimiento para poder avanzar.

Pese a ello, considera que aún queda un paso importante: el reconocimiento institucional y social. Agradeció el gesto del Ayuntamiento de Betanzos, que pidió disculpas públicamente, pero reclamó que ese respaldo se extienda a otras administraciones y a la sociedad en general.

Uno de los episodios más mediáticos de la crónica negra española

El caso Wanninkhof, ocurrido a finales de los años noventa, supuso uno de los episodios más mediáticos de la crónica negra en España. Vázquez fue detenida y condenada inicialmente, pero posteriormente resultó absuelta tras demostrarse la autoría del crimen por parte de Tony Alexander King.

Más de dos décadas después, su figura sigue ligada a uno de los mayores errores judiciales recientes en el país.