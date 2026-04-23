Rueda traslada a SAIC el potencial que tiene Galicia en el sector de la automoción

Rueda y Lorenzana recalan en Pekín y se reúnen con la directiva de SAIC

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, centró la primera jornada de su viaje oficial a China en reforzar relaciones económicas y explorar nuevas oportunidades en el sector de la automoción, con Galicia como posible destino de futuras inversiones.

En este contexto, el dirigente gallego mantuvo un encuentro con responsables de SAIC Motor, uno de los principales fabricantes de automóviles del país. Tras la reunión, fue preguntado por la posibilidad de cerrar un acuerdo en relación a una futura planta en Europa, y aclaró que, por el momento, no hay avances en ese sentido. "No hemos cerrado nada; venimos a ofrecer y a contar en persona las posibilidades que tiene Galicia para cualquier actividad que tenga que ver con la automoción", afirmó.

Acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, Rueda visitó durante la jornada diferentes instalaciones vinculadas al sector, entre ellas un centro de innovación y varias empresas relacionadas con la logística y los componentes, ubicadas en Shanghái.

Galicia como destino industrial

El objetivo de la delegación gallega es atraer inversiones y consolidar la posición de Galicia dentro de la industria automovilística. En este sentido, el presidente destacó el peso del sector en la comunidad, que cuenta con unas 250 empresas, genera cerca de 24.000 empleos y representa el 15,5 % del PIB autonómico.

"Tenemos en Galicia la fábrica más productiva de España y un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto a posibilidades y a inversiones. Por tanto, venimos a ofrecer Galicia como un lugar propicio", subrayó.

Durante su viaje, Rueda también tiene previsto mantener contactos con empresas del ámbito de las energías renovables, un sector en el que Galicia aspira a seguir creciendo.

Además, el presidente puso el foco en el turismo, destacando el aumento de visitantes procedentes de China y las oportunidades que abre este mercado de cara al Xacobeo 2027. "Venimos a ofrecer a ese gran mercado turístico que puede ser China las posibilidades de Galicia", concluyó.