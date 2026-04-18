Galicia, dentro de la convocatoria de huelga de gasolineras por el bloqueo del convenio

Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado dos jornadas de huelga en el sector de las estaciones de servicio en toda España, previstas para los días 30 de abril y 3 de mayo, ante el bloqueo en la negociación del convenio colectivo. Entre ellas estarán incluidas las gallegas, tal y como han confirmado fuentes sindicales a Quincemil.

Las organizaciones sindicales justifican la convocatoria en lo que consideran una "actitud inaceptable" de la patronal en la mesa negociadora, tras meses de conversaciones en los que, aseguran, se habían producido avances parciales que ahora se han revertido.

La huelga se desarrollará el 30 de abril entre las 12:00 y las 16:00 horas, mientras que el 3 de mayo está prevista una jornada completa de paro durante 24 horas, coincidiendo con el inicio y el final del puente del 1 de mayo.

Según los sindicatos, la patronal ha retirado propuestas anteriores y ha presentado una oferta económica que califican de regresiva, al plantear limitaciones en la actualización salarial vinculada al IPC y eliminar incrementos previamente planteados.

UGT y CCOO sostienen que esta posición supone trasladar a las plantillas el impacto de la situación económica, mientras el sector continúa registrando beneficios.

Por ello, reclaman un nuevo convenio que garantice incrementos salariales mínimos del 2% anual y una cláusula de garantía que permita la actualización conforme al IPC real más un 0,5%, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, los sindicatos exigen avances en materia de conciliación, reducción de jornada y mejora de los complementos salariales, frente a lo que consideran una propuesta patronal que implica retrocesos en las condiciones laborales del sector.