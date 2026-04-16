El exconselleiro do Mar quiere retomar "la normalidad" tras una etapa de "daño irreparable"

El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha explicado este jueves en una comparecencia ante los medios que quiere retomar "la normalidad" en su vida privada y personal, dejando atrás una etapa que ha calificado de "daño irreparable".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó el pasado 7 de abril el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol en el que determinó que no hay lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.

Este jueves, Villares ha confirmado que el archivo no ha sido recurrido por la acusación, por lo que es "firme". Así, una de las primeras acciones que tomará es la de pedir el "reingreso" en el PPdeG. Villares ha rehusado responder a los medios, que han intentado sin embargo saber si tenía alguna oferta por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Precisamente, el mandatario autonómico había pedido cuando se conocieron los hechos que "se hiciese justicia cuanto antes" para poder recuperar a Alfonso Villares para la vida pública. Preguntado al respecto este lunes, Rueda aseguró que "es algo que depende de él", por lo que el futuro político del exconselleiro do Mar queda en el aire.

Villares se ha limitado a pedir "respeto", después de concluir su comparecencia felicitando a su madre por 93 años y preguntándole a su hijo si había hecho lo propio con la abuela, según recoge Europa Press.

La denuncia

El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, fue investigado por una presunta agresión sexual a Paloma Lago. La presentadora de televisión interpuso la denuncia en Ferrol en enero de 2025, pocos días después de que supuestamente hubiesen sucedido los hechos (diciembre de 2024).

La noticia se conoció en junio del año pasado, cuando Villares dimitió de su cargo al frente de la Consellería do Mar al mismo tiempo que se defendía como "absolutamente inocente". "No quiero que pueda afectar a la Xunta o a instituciones autonómicas", señalaba en ese momento.

Al ser aforado, el juzgado había remitido la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG. El caso estaba admitido a trámite y se iban a practicar diligencias, pero con la dimisión de Villares se devolvió a Ferrol al perder el aforamiento.

Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº2 de Ferrol determinó el pasado mes de diciembre que no procesaría al anterior titular de la cartera de Mar en la Xunta de Galicia, finalizando su sumario. La Audiencia Provincial ha confirmado la decisión de archivar la denuncia.

Marta Villaverde ejerce como conselleira do Mar desde la dimisión de Villares. La hasta ese momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tomó posesión en un acto en el que se sucedieron palabras y gestos de apoyo a Villares, entonces investigado.