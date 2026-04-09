Yolanda Díaz acusa a Rueda de "privatizar" y anuncia que recurrirá el plan de control de bajas ante el Constitucional si prospera

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este jueves en A Coruña que el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, si la Xunta de Galicia continúa con la medida anunciada ayer en el Debate del Estado de la Nación sobre las incapacidades temporales médicas.

El presidente Alfonso Rueda anunciaba ayer que en las próximas semanas la Administración autonómica presentará un programa que incluirá la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, "que son las frecuentes".

En esta línea, Yolanda Díaz criticó, durante un acto en la ciudad herculina, que la iniciativa de la Xunta no solo es ilegal, sino que además cuestiona la profesionalidad de los sanitarios, la gestión de la sanidad gallega y privatiza la atención médica. "La media de atención en Galicia es de 600 a 700 días. Con esta medida, se pone en cuestión todo el sistema y se invaden competencias estatales", afirmó.

Asimismo, la ministra insistió en que son los médicos los responsables de decretar las bajas médicas, incluyendo casos de salud mental y enfermedades físicas, y que la creación de un órgano adicional para controlar estas bajas supone una privatización indebida de la gestión sanitaria. "Es una medida ilegal e, insisto, si Rueda lo lleva adelante, vamos a interponer un recurso delante del Tribunal Constitucional", sentenció.