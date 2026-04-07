Galicia adelanta la temporada de incendios con más de 280 hectáreas calcinadas en un solo día

El avión Canadair del Ejército del Aire actuando en una descarga. Javier Castro.

La temporada de incendios forestales se ha adelantado en Galicia. La combinación de altas temperaturas, ausencia de lluvias en los últimos días y rachas de viento tras un invierno especialmente húmedo ha generado el escenario perfecto para la propagación de varios fuegos que este lunes ya dejan más de 280 hectáreas calcinadas en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

La situación más preocupante se vive en el municipio pontevedrés de Ponteareas, en la parroquia de Ribadetea, donde la Xunta ha decretado la Situación 2 como medida preventiva por la proximidad del incendio a viviendas, especialmente en el núcleo de O Galleiro, en Pazos de Borbén.

El fuego, activo desde las 14:47 horas de ayer, afecta ya a unas 200 hectáreas y se ha extendido también a terrenos de Mos.

Según la Consellería do Medio Rural, el incendio se inició en dos focos diferenciados, lo que apunta a una posible intencionalidad. En su extinción trabaja un amplio operativo formado por 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, maquinaria pesada, técnicos especializados y medios aéreos, con cinco helicópteros y seis aviones desplegados en la zona.

La evolución del fuego ha estado condicionada por el viento, que ha dificultado las labores de control durante toda la jornada de lunes.

Preocupación en Caión, en A Laracha, y en Carballo

En la provincia de A Coruña, la preocupación se traslada a la comarca de Carballo, donde el incendio de la parroquia de Noicela se ha unido a otro foco en A Laracha, en la zona de Caión.

Ambos fuegos suman ya unas 80 hectáreas afectadas y han obligado a extremar las precauciones ante la cercanía de viviendas, con vecinos en alerta ante posibles desalojos en Carballo y desalojos en la zona de A Laracha.

En este incendio conjunto trabajan siete agentes, doce brigadas, diez motobombas y varios medios técnicos y aéreos, con tres helicópteros y cuatro aviones intentando frenar el avance de las llamas.

La rápida propagación en esta zona también se ha visto favorecida por el viento, en un contexto poco habitual para estas fechas del año.

Refuerzo estatal en un inicio de campaña atípico

Ante la magnitud de los incendios, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) para apoyar las labores de extinción.

En el caso de Ponteareas se ha desplegado una brigada adicional, mientras que en la provincia de A Coruña operan dos aviones anfibios FOCA.

Este despliegue extraordinario en pleno mes de abril refleja un inicio adelantado de la campaña de incendios, en un contexto meteorológico que preocupa a los servicios de emergencia.

Tras un invierno muy lluvioso, la vegetación ha crecido con fuerza, pero la falta de precipitaciones en las últimas jornadas ha provocado su secado rápido, convirtiéndola en combustible altamente inflamable.

Fuegos controlados en Vigo y Ferrol

La jornada también dejó incendios en zonas urbanas que, sin embargo, pudieron ser controlados en pocas horas. En Vigo, un fuego iniciado a las 14:19 horas en la parroquia de Lavadores quedó controlado a las 15:39 tras afectar a 0,2 hectáreas de monte raso.

Por su parte, en Ferrol, las llamas se registraron en el monte de Chamorro, cerca de la ermita, en una jornada marcada por la tradicional peregrinación del Lunes de Pascua.

Los accesos fueron cerrados por precaución, aunque ya han sido reabiertos, y en su extinción participaron efectivos del parque de bomberos local junto a brigadas forestales.

Un aviso temprano para Galicia

El episodio de este lunes supone una clara señal de alerta para Galicia, que encara los próximos meses con el temor de que se repitan episodios de gran actividad incendiaria.

Las condiciones meteorológicas actuales, unidas al estado de la vegetación y al factor humano, sitúan a la comunidad en un escenario de riesgo elevado antes de lo habitual.

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De cara a las próximas horas, el cambio de tiempo podría jugar a favor de las labores de extinción. Según MeteoGalicia, hoy martes Galicia quedará bajo la influencia de bajas presiones, con la entrada de líneas de inestabilidad que dejarán cielos muy nubosos y chubascos generalizados, que incluso podrían ir acompañados de tormenta, especialmente en el sur.

Las temperaturas caerán de forma notable y los vientos soplarán del sur-suroeste con intensidad, especialmente en el litoral atlántico, un factor que, aunque puede complicar puntualmente el control de las llamas, también vendrá acompañado de humedad.

El miércoles se mantendrá la inestabilidad, con alternancia de nubes y claros y nuevos chubascos, más probables en el sur y el este de la comunidad, además de un ligero descenso térmico.

Ya de cara al jueves, Galicia recuperará la influencia anticiclónica, con cielos más despejados y un ascenso moderado de las temperaturas, especialmente en las máximas.

Este cambio progresivo hacia condiciones más estables podría favorecer la consolidación del control de los incendios, aunque las autoridades mantienen la cautela ante posibles reactivaciones.