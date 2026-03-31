Culleredo (A Coruña) estrena la primera electrolinera ultrarrápida de la AP-9 en Galicia

La primera electrolinera en entrar en funcionamiento es la del área de servicio de O Burgo (A Coruña)

La Autopista del Atlántico da un paso clave hacia la movilidad eléctrica. Autopistas del Atlántico (Audasa) pone en marcha desde este miércoles el que define como el primer gran corredor de electrolineras de carga ultrarrápida en Galicia, un proyecto que contempla la instalación de siete estaciones distribuidas a lo largo de la AP-9 y un total de 74 puntos de recarga.

La primera de estas electrolineras entra en funcionamiento en el área de servicio de O Burgo, en A Coruña, mientras que en las próximas semanas se incorporarán las dos previstas en Ameixeira, tanto en sentido norte como sur. El despliegue continuará de forma progresiva hasta completar toda la infraestructura a lo largo de la autopista.

Las instalaciones estarán operadas por dos compañías del sector de la electromovilidad: Atlante, en el caso de O Burgo, y Plenitude On The Road, responsable de las estaciones de Ameixeira. El proyecto, según Audasa, cuenta con una inversión inicial de 7,6 millones de euros.

Una red con paradas cada 36 kilómetros

El objetivo es dotar a la AP-9 de una red continua de carga rápida, con puntos disponibles cada 36 kilómetros. Para ello, se están habilitando electrolineras en todas las áreas de servicio de la autopista, lo que permitirá cubrir de forma homogénea los más de 220 kilómetros de recorrido.

Además, el área de servicio de Compostela contará con una instalación específica para vehículos pesados, ampliando así el servicio también al transporte de mercancías.

Cada uno de los puntos de recarga ofrecerá potencias de entre 160 y 300 kilovatios (kW), lo que permitirá cargar la batería de un vehículo eléctrico en un tiempo estimado de entre 5 y 20 minutos, en función del modelo.

Actualmente, según datos de Audasa, solo el 8% de los puntos de carga en carretera en Galicia son de media o alta capacidad, lo que sitúa a la AP-9 como la primera vía en la comunidad con un sistema integral de carga ultrarrápida.

La autopista, que forma parte de la red europea de alta capacidad (E1) y depende del Ministerio de Transportes, registra alrededor de 115 millones de desplazamientos al año. De ellos, más de un tercio se concentran en los tramos gratuitos, que suman 37 kilómetros.

La entrada en funcionamiento del resto de estaciones se producirá de forma progresiva y estará condicionada por la obtención de permisos y licencias por parte de las distintas administraciones.