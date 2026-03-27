Cambios en el tren entre Galicia y Barcelona: Suprimen la conexión directa desde A Coruña y saldrá desde Vigo

Renfe reorganiza, a partir del 7 de abril, los servicios asociados a la línea del Miño, con el objetivo de optimizar las conexiones ferroviarias y adaptarlas a las necesidades operativas. Esta modificación incluye el reajuste del itinerario del Alvia Galicia-Cataluña, que pasará a circular con origen/destino Vigo Urzáiz y la puesta en servicio de una segunda frecuencia regional entre Vigo y Ponferrada.

El Alvia Transversal fijará su origen y destino en la estación viguesa de Urzáiz, circulando por Santiago de Compostela y con nuevas paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra, permitiendo a los viajeros de estas estaciones conexiones directas con diferentes puntos de Galicia, Castilla y León, Aragón o Cataluña.

Los viajeros de A Coruña mantendrán a partir de esa fecha la conexión diaria con Cataluña mediante un enlace en la estación de Santiago de Compostela. Hasta ahora, el tren Galicia-Cataluña circulaba en días alternos desde Vigo o A Coruña en su recorrido gallego.

Trabajo en mejoras de cara a la nueva estación de A Coruña

Estas modificaciones coinciden con los trabajos de mejora que se están realizando para la futura nueva estación de A Coruña, así como las que se están llevando a cabo también entre Redondela y Guillarei. Por este motivo y para garantizar la continuidad del servicio, Renfe modifica la operativa ferroviaria diaria adaptándola a la situación actual.

La reorganización del servicio implica pequeños ajustes en los actuales trenes de enlace. El Avant nocturno Ourense-A Coruña continuará prestando servicio los domingos. El servicio Avant matinal ampliará su circulación de lunes a viernes y adelantará su salida a las 7:45 horas, facilitando así tanto el enlace con el Alvia de Barcelona como los desplazamientos recurrentes de trabajadores y estudiantes.

Servicio hasta O Porriño, Guillarei y Redondela

La reorganización se completa con la circulación de una segunda frecuencia diaria entre Vigo Guixar y Ponferrada en cada sentido, reforzando la conectividad entre ambas ciudades y ampliando las opciones de movilidad para los viajeros.

Este servicio garantiza las paradas en O Porriño, Guillarei y Redondela, donde el Alvia Transversal dejará de parar desde el 7 de abril, y por obras que afectan de forma temporal al 'Tren Celta'.

La puesta en marcha del tren Regional entre Vigo Guixar y Ponferrada coincide con el inicio del plan alternativo de transporte programado por Renfe con motivo de los trabajos de mejora de Adif entre Redondela y Guillarei. Por lo que de momento el trayecto entre Guillarei y Vigo Guixar se realizará por carretera.

Los billetes y toda la información de horarios de las paradas intermedias del Regional ya están disponibles, mientras que los del Alvia Transversal se podrán consultar en breve a través de los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en la página web.