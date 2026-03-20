¿Lloverá este fin de semana en Galicia? Therese llega a la Península tras dejar vientos de 120 km/h en Canarias

La primavera astronómica comenzó este viernes 20 de marzo en Galicia de la mejor manera posible: con buen tiempo y temperaturas que podrían superar los 20ºC en A Coruña y Ourense.

No obstante, algunas áreas registrarán lluvias ligeras, lo que ha encendido las alertas ante la llegada de la borrasca de alto impacto Therese, la número 19 de la temporada, a la Península ibérica.

¿Llegará la borrasca Therese a Galicia?

Galicia está disfrutando de días espectaculares. ¿Ha llegado el buen tiempo para quedarse? Esa es la pregunta del millón, cuya respuesta ahora se ve amenazada por la borrasca Therese.

Tras dejar un fuerte temporal con rachas de viento de más de 120 km/h en las islas Canarias, Therese se desplaza hacia la Península ibérica. Pero, ¿llegará a Galicia? ¿Cuáles serán sus efectos?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por viento y temporal marítimo, aunque ninguno afecta a Galicia. Estas alertas se concentran en el sur, concretamente en Andalucía.

Así, este viernes en la Península se esperan lluvias, aunque solo Andalucía y Extremadura serán las regiones más afectadas, sin descartar chubascos débiles y dispersos en Galicia.

20/03 11:42 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, lluvias, vientos y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Según el portal meteorológico Eltiempo.es, la madrugada del sábado seguirá marcada por precipitaciones en el sur de la Península, mientras que en Galicia predominará el buen tiempo.

De hecho, el domingo se espera una jornada soleada en gran parte de la región, aunque con temperaturas algo más bajas que en los últimos días, pero agradables e ideales para disfrutar al aire libre.

Tras un invierno pasado por agua, Galicia esquiva esta borrasca, salvo por algunas lluvias aisladas en zonas del interior.

De cara a la próxima semana, el tiempo comenzará estable en la mayor parte del país, con nubosidad escasa y el sol dominando. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables y por encima de los 15ºC.

"El martes, la estabilidad y el sol reinarán un día más. Las temperaturas se recuperarían de forma casi generalizada, con los 20ºC alcanzándose ya en muchas zonas", informa Eltiempo.es.

Sin embargo, tras esto, los escenarios son muy inciertos.

"Las previsiones señalan que, si bien el miércoles sería estable en casi todo el país, un frente llegaría al Cantábrico, con precipitaciones. El jueves se podría descolgar una vaguada desde el norte. Traería consigo aire más frío y más precipitaciones", avisa el portal meteorológico.