La oposición gallega ensalza el 'No a la guerra' y el PP recalca que "salieron más de 20 aviones"

El BNG y el PSOE de Galicia han reivindicado este martes en el pleno de la Cámara gallega el 'No a la guerra', mientras que el Partido Popular les ha pedido que reclamen al Gobierno central, apuntando que "más de 20 aviones de guerra han salido desde España para atacar a Irán".

Y es que, la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán ha protagonizado el inicio del debate parlamentario sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto de Altri.

La bancada del BNG ha portado durante el pleno carteles en los que se podía leer 'Non á guerra. Imperialismo nunca máis', al tiempo que su portavoz, Ana Pontón, iniciaba su intervención desde la tribuna recordando las palabras del escritor Eduardo Galeano, "las guerras mienten, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar que matan para robar".

"Las bombas que lanzan en Irán no buscan paz y progreso, solo buscan robar el petróleo de Irán y controlar Oriente Medio. No repitan la foto criminal de las Azores, rectifiquen y pónganse del lado de la paz, del lado correcto de la historia", ha reivindicado Pontón antes de pedir al PP y a Rueda "que dejen de rendir pleitesía a EEUU y a Trump", tal y como recoge Europa Press.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Iglesias ha proclamado que seguirán "gritando no a la guerra las veces que haga falta", orgullosos, ha dicho, "de estar en el lado correcto de la historia".

En este sentido, ha aprovechado para demandar, tanto al PP como al BNG, que apoyen la declaración institucional propuesta por el PSOE "en defensa de la paz, del derecho internacional y contra la guerra", y en la que se incluye respaldar el envío de una fragata a Chipre para "contribuir a la defensa y estabilidad de la zona".

Mientras, el Bloque también propuso una declaración en la que reclama que se dé marcha atrás en el envío del buque Cristóbal Colón y defiende la salida de la OTAN, por lo que por el momento los grupos no han llegado a un acuerdo para llevar a cabo una declaración conjunta en el Pazo do Hórreo.

El PP pide "apuntar" al gobierno

En este contexto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos Couñago, ha lamentado que la oposición "haya olvidado" en su "alegato inicial en pro de la paz" quien está gobernando en España.

En esta línea, ha instado a BNG y PSOE a que si tienen "discrepancias con la política de defensa" y con las decisiones que se están tomando en esta materia se lo reclamen al Gobierno central.

"Más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán; no a la guerra", ha ironizado.

Rueda, orgulloso de la voz del PP sobre el conflicto