Transportes mejorará los peajes de la AP-53 en Vedra (A Coruña) y Lalín (Pontevedra)

En concreto, el departamento estatal llevará a cabo la instalación de dos pórticos de cierre de origen de peaje en dos puntos de la autopista AP-53: por un lado, en el kilómetro 11,565, concretamente en la calzada derecha junto a la plaza de peaje de Vedra (A Coruña); y, por otro lado, en el kilómetro 34,305, en lacalzada izquierda junto a la plaza de peaje de Ponte en Lalín (Pontevedra).

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este lunes 9 de marzo a las 23:00 horas y, previsiblemente, hasta el miércoles 18 de marzo a las 7:00 horas, se producirán afectaciones al tráfico en la AP-53.

En concreto, se cortará la calzada sentido Ourense (derecha) entre el kilómetro 1,95 y el 15. Además, se interrumpirá el tráfico en la calzada sentido A Coruña (izquierda) entre el kilómetro 42,24 y el 33,30.

Los cortes se producirán de lunes a viernes y en horario nocturno de 23:00 horas a 7:00 horas. No se producirán cortes los días festivos y en ningún caso se ejecutarán los cortes de calzada derecha e izquierda de forma simultánea.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado para cada sentido de circulación a través de la N-525.