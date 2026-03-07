XuntaEu amplía funciones y permite gestionar quejas y sugerencias desde el móvil

Imagen de archivo del edificio administrativo de San Caetano. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha actualizado la aplicación XuntaEu, permitiendo que la ciudadanía pueda enviar quejas y sugerencias directamente desde el móvil.

La novedad se suma a la integración del carné de pesca fluvial, elevando a 18 el total de documentos digitales disponibles en la app, que ya cuenta con cerca de 160.000 descargas, consolidándose como una herramienta ágil y segura para relacionarse con la Administración autonómica.

La aplicación, disponible para iOS y Android, permite acceder a los servicios digitales de la Xunta mediante Clave365, DNI electrónico o certificado digital.

A través de XuntaEu, los usuarios pueden gestionar notificaciones recibidas por Notifica.gal, consultar expedientes, recibir avisos personalizados, modificar datos en la Carpeta Ciudadana o dar de alta apoderamientos en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Entre sus funciones más destacadas se incluye la posibilidad de comprobar la validez de documentos digitales mediante códigos QR, gestionar citas administrativas, presentar documentación para expedientes o consultar certificados oficiales, como licencias de pesca o habilitaciones profesionales.

Además, la app incorpora un canal de WhatsApp para resolver dudas técnicas sobre su uso.

Con esta actualización, XuntaEu refuerza su papel como canal de comunicación directo y digital entre la ciudadanía y la Xunta, simplificando los trámites y ampliando la oferta de servicios accesibles desde el teléfono móvil.