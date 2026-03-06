El transporte gallego alerta del alza del combustible y pide recuperar la bonificación

Un camionero saca su camión de la explanada donde se encontraba estacionado

La Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) ha mostrado su "profunda preocupación" por la evolución del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio y ha pedido al Gobierno central que reactive una bonificación similar a la que se puso en marcha en marzo de 2022.

La organización advierte de que la escalada de precios está generando "incertidumbre sobre la viabilidad económica de muchas empresas del sector".

Apetamcor, la organización del transporte gallego con mayor número de empresas asociadas, recuerda que el combustible constituye uno de los principales costes en la cuenta de explotación de las compañías transportistas, por lo que cualquier incremento sostenido del precio tiene un impacto directo y significativo en su actividad.

"En el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y conflictos como la guerra en Oriente Medio, el mercado energético continúa mostrando una elevada volatilidad que repercute directamente en el precio del gasóleo", señala la asociación. Esta situación, añade, está provocando una creciente incertidumbre económica en el sector, dificultando la planificación de la actividad y reduciendo los márgenes de muchas empresas.

Asimismo, la asociación ha pedido a la Xunta que traslade esta demanda al Ejecutivo central y respalde activamente al sector. Apetamcor cuenta con cuatro sedes repartidas en las cuatro provincias gallegas y representa actualmente a más de 1.600 empresas de transporte, que operan con alrededor de 7.000 vehículos.

"La evolución del precio del combustible está generando una gran incertidumbre en nuestras empresas. Necesitamos medidas que aporten estabilidad y permitan al sector seguir trabajando con normalidad", concluye la asociación.