La Aemet avisa de la llegada de la borrasca Regina a España: ¿afectará a Galicia?

Varias personas se protegen de la lluvia y el viento en Santiago de Compostela. Efe

Cuando parecía que el buen tiempo asomaba por la ventana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la llegada de una nueva borrasca. Se trata de la número 17 de la temporada y ha sido bautizada como Regina.

Regina es el nombre elegido por los servicios meteorológicos para esta nueva borrasca, que traerá lluvias localmente intensas y otros fenómenos adversos a la Península ibérica y Canarias en los primeros días del mes de marzo.

¿Afectará Regina, la borrasca número 17, a Galicia?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de un comunicado en redes sociales, ha avisado de que la borrasca Regina provocará un cambio de tiempo con lluvias, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo.

Después de unos días de calma en Galicia, muchas personas se preguntan ahora si regresará el mal tiempo en Galicia. Según el organismo estatal, Regina provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Península, con acumulados de más de 100 l/m2 en algunas zonas.

"En los próximos días una borrasca se moverá por el norte de África. Provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y enviará vientos húmedos a la Península", advierte Aemet.

🌀 Nueva borrasca con gran impacto: Regina.



➡️ Nombrada por nuestros colegas del @ipma_pt, provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Peninsula.



➡️ También dará lugar a rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo. pic.twitter.com/iDvWd23JjX — AEMET (@AEMET_Esp) March 1, 2026

No obstante, Galicia no quedará al margen de las lluvias. La presencia de un frente muy cerca del litoral gallego dejará este lunes, 2 de marzo, lluvias en la mitad oeste y chubascos en algunas zonas del interior con el avance del día.

Ante esta previsión, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado avisos de nivel amarillo por acumulados de lluvia de hasta 15l/m2 en el oeste y suroeste de A Coruña. Esta alerta permanecerá activa hasta las 12:00 horas.

Para mañana, martes 3 de marzo, el aviso será también de nivel amarillo, aunque en esta ocasión por temporal costero, con olas de hasta cuatro metros en el noroeste de A Coruña y en la Costa da Morte.

La alerta permanecerá vigente hasta las 15:00 horas en la Costa da Morte, mientras que en el noroeste de A Coruña se mantendrá activa hasta las 12:00 horas.

La jornada del miércoles se presenta tranquila, con temperaturas agradables que superarán los 20 grados en algunas localidades como Ourense y Santiago de Compostela. Además, en A Coruña y Vigo los termómetros se quedarán muy cerca de esa cifra.

De cara al jueves, se espera un cambio de tiempo, según adelanta Meteored. "En la tarde del jueves se reactivarán las precipitaciones en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, oeste de Castilla-La Mancha y norte de Extremadura", añade.