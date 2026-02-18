Este es el próximo festivo que se celebrará en Galicia: hasta cuatro días sin trabajar

Una vez que ha pasado el festivo por el Martes de Carnaval, seguro que más de uno está pensando en cuál es el próximo festivo que se celebrará en Galicia y si será posible hacer un puente de desconexión laboral. Pues sí, la siguiente fecha marcada en rojo en el calendario es de carácter autonómico, y corresponde al Día del Padre.

Este 2026, la Xunta de Galicia ha modificado la elección de los festivos autonómicos. Una de las tres festividades que ha escogido es el Día de San Xosé, que cae a jueves 19 de marzo, lo que permite crear un puente de 4 días siempre que pidas el viernes como un día de vacaciones en tu trabajo.

Hasta cuatro días sin trabajar

Galicia cuenta este 2026 con un total de 14 días festivos, de los que 2 serán locales, establecidos por cada ayuntamiento, y los 12 restantes tendrán carácter nacional y autonómico. El próximo festivo que se celebrará en la comunidad será el 19 de marzo, San Xosé, algo que no es muy común.

El origen del Día del Padre se remonta a 1948, cuando una maestra madrileña propuso establecer un día para honrar a todos aquellos padres comprometidos con la crianza de sus hijos. De esta forma, todavía tienes un mes para preparar el regalo perfecto con el que sorprender a tu padre.

En Galicia, esta fiesta se declara como festivo autonómico en sustitución del Día das Letras Galegas (17 de mayo) o el Día Nacional de Galicia (25 de julio) cuando estos caen en domingo.

Estos son los tres festivos autonómicos escogidos por la Xunta este 2026:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Resto de festivos y puentes a disfrutar lo que resta de 2026

Teniendo en cuenta los festivos nacionales y autonómicos, y que tanto el Día Nacional de Galicia como la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes que quedan en Galicia después del Martes de Carnaval, que muchos concellos escogieron como festividad local.

A estos habrá que sumar los correspondientes puentes que puedan generar los dos festivos locales de cada ayuntamiento: