Galicia cerró 2025 con 13.567 nacimientos y 33.664 defunciones

A Coruña lidera la natalidad en Galicia, aunque registra un descenso respecto al 2023 Shutterstock

Galicia cerró 2025 con un aumento de los nacimientos del 1,62%, hasta 13.567. Las defunciones también aumentaron, en concreto un 3,45% hasta las 33.664, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge Europa Press.

La comunidad gallega, además, registra en lo que va de año 4.015 fallecimientos, lo que supone un repunte del 4,87%.

Respecto a los nacimientos, durante el pasado año Galicia sumó 6.685 mujeres y 6.881 hombres.

La edad de la madre mayoritaria fue de 35 a 39 años, con 4.513 nacimientos, seguida de 30 a 34, con 4.149. También nacieron 230 niños de mujeres de 45 a 49 años y 17 de madres de 50 y más años.