Besteiro acusa a Rueda de gobernar "a base de titulares" mientras crecen las listas de espera

Esta mañana el secretario general del PSdeG y portavoz parlamentario del grupo socialista, José Ramón Gómez Besteiro, hizo balance de los dos años de legislatura cuando se cumple la mitad del mandato autonómico, "un buen momento para hacer un balance" a través de un desayuno informativo con medios de comunicación.

En el encuentro, Besteiro comenzaba con una reflexión inicial: "nunca un presidente dejó en Galicia a tantos gallegos y gallegas sin vivienda, sin médico y sin dinero que les corresponde", en referencia a la evolución de las listas de espera y a los datos oficiales de la Xunta que desmontan "los titulares del PP" y "el mayor número de gallegos y gallegas en la historia sin acceso a la vivienda".

En materia de vivienda, recordó que cerca de 30.000 personas están inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda Pública, una cifra que suponía el doble que al inicio del mandato, y 7.000 más que hace un año. En la última semana, Besteiro señaló que se incorporaron algo más de 300 nuevas solicitudes.

El secretario general del PSdeG criticó el "baile de cifras" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,en materia de vivienda que "pasó de prometer" 8.000 viviendas públicas en este mandato, "a hablar de 20.000 y, recientemente, de 10.000 hasta 2030".

"La realidad es que los fondos europeos llegaron en 2023, en 2025 apenas había 150 viviendas ejecutadas y el grado de ejecución presupuestaria en esta área no alcanzaba el 80% en el tercer trimestre del pasado año. Hoy solo hay 825 viviendas en construcción, y mientras miles de viviendas esperando por una rehabilitación", advirtió Besteiro.

En lo referido a la sanidad, denunció que 350.000 personas esperan por una cita médica y cerca de 50.000 por una intervención quirúrgica. Añadió, también, que existen "decenas de concellos sin cobertura médica varios días a la semana" y que "la falta de pediatras y profesionales en atención primaria" se traslada a una presión en las Urgencias hospitalarias.

Besteiro afirmó en que "no hablamos de estadísticas frías. Hablamos de gente que no consigue cita en tiempo razonable, de personas mayores que esperan meses por una prueba, de familias que acaban en la privada porque no encuentran respuesta".

En materia de dependencia, cifró en más de 16.000 las personas pendientes de resolución, con una demora media superior a los 300 días, "las cifras nos indican que, a dos años de elecciones, estamos peor que en el inicio de este mandato".

El líder del PSdeG recordó que se trata de un trámite que condiciona la vida diaria de las personas mayores y con discapacidad y criticó que en estos dos años no se pusiera en marcha ninguna nueva residencia pública promovida directamente por la Xunta.

En el plano económico e industrial, Besteiro señaló que "tampoco hay que hacer un balance positivo, sino todo lo contrario". Así, ejemplificó que el anunciado Pacto pola Industria e pola Enerxía "no existe a día de hoy" y que el fondo público-privado de 300 millones para proyectos estratégicos "no está operativo".

Indicó que de los 14 PIES declarados por el Consello de la Xunta ninguno está autorizado y que XESTUR registró en 2024 "el peor dato de venta y promoción de suelo industrial de la última década".

"Las apuestas industriales y las subvenciones llegan, le guste o no a Rueda, de la mano del Estado, con las ayudas de los fondos Next Generation y con los fondos estructurales para el desarrollo de nuestra industria", recalcó.

También señaló que en el campo de la legislación energética, las modificaciones son hasta 14 en los últimos años, "lo que indica que estamos dando palos de ciego constantemente" y que en materia normativa "no hay una planificación adecuada ni un acierto en los cambios legislativos y esos cambios legislativos no producen efectos positivos para nuestra economía".

De igual modo, advirtió que Galicia crece en empleo la mitad del ritmo estatal, que el desempleo juvenil continúa cerca del 28% y que la tasa de actividad sigue cinco puntos por "debajo de la media española".

"Se prometió cota cero para autónomos y se aplicó con convocatorias condicionadas, no como derecho automático", añadió.

Para Besteiro estos dos años "no fueron unos buenos años para el mundo local", con una "política de asfixia" a Concellos y de "no establecer un marco claro" de competencias y de financiación que "lo único que haría es beneficiar a todos los Concellos y, en definitiva, a todos los gallegos y gallegas".

El líder socialista reprochó al PP que rechazara propuestas como el Banco Público de Alquiler para movilizar la vivienda vacía, el blindaje por ley de la cita en 48 horas en Atención Primaria o el nuevo modelo de financiación municipal. "No faltan propuestas. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas", señaló Besteiro.

Concluyó que "quedan dos años de legislatura, pero para miles de gallegos y gallegas estos dos años ya se están haciendo eternos" y criticó que "los titulares no curan, no construyen vivienda ni crean empleo. Gobernar es resolver problemas, no buscar siempre un culpable externo".