Ya está disponible: la ayuda con una dotación de 14,9 millones de la Xunta para contratar colectivos prioritarios

La Xunta de Galicia ha lanzado una nueva ayuda con una dotación económica de 25 millones de euros para fomentar la contratación de colectivos prioritarios. Dentro de este paquete, que incluye tres líneas de apoyo, destaca el programa Galicia Suma Talento: Emprégate, con una dotación de 19,7 millones de euros y cuyo plazo de solicitud se abre hoy, 17 de febrero.

El empleo estable sigue siendo uno de los grandes retos del mercado laboral, especialmente para quienes acaban de finalizar un proceso formativo o pertenecen a colectivos con mayores dificultades de inserción. Por ello, esta iniciativa busca incentivar la contratación indefinida y reforzar el apoyo a empresas y centros de trabajo que apuesten por el talento formado en Galicia.

Galicia Suma Talento

La Xunta de Galicia pone en marcha el programa Galicia Suma Talento: Emprégate con el objetivo de facilitar la contratación indefinida de personas desempleadas que lo tienen más difícil para acceder a un puesto de trabajo estable. El plazo para solicitar esta ayuda está abierto desde hoy hasta el 30 de septiembre de 2026.

La idea es clara: apoyar económicamente a las empresas para que apuesten por perfiles que ya se han formado o que pertenecen a colectivos prioritarios. Se pretende favorecer la contratación de las personas que, en los dos últimos años, hayan finalizado acciones formativas orientadas al empleo, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Acciones de formación para desempleados (AFD)

Obradoiros de empleo

Programas integrados de empleo

También podrán beneficiarse las empresas que contraten a personas que realizaron un contrato formativo dentro de las ayudas de 1ª experiencia profesional, con un presupuesto de 1 millón de euros.

Entre las novedades, destaca el incremento de un 25% si la persona contratada finalizó en los dos últimos años estudios vinculados a las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEM). Con ello, se pretende aprovechar el talento de la juventud gallega formada en el exterior y facilitar su incorporación al mercado laboral de Galicia.

Otro de los puntos fuertes del programa es el refuerzo de las ayudas para mujeres con especiales dificultades de inserción, pudiendo alcanzar los 10.000 euros por cada mujer contratada.

Se incrementan los incentivos para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, así como de aquellas con hijos/as menores de 3 años que estén desempleadas tras haberse dedicado a su cuidado.

Para todo ello la Xunta prevé promover alrededor de 2.500 contratos indefinidos dirigidos a colectivos prioritarios: juventud, mujeres víctimas de violencia de género y/o víctimas de trata de seres humanos, con hijos menores de 3 años, en ocupaciones masculinizadas, personas paradas de larga duración, mayores de 52 años, personas emigrantes retornadas o extranjeras y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

¿Quién puede pedir estas ayudas?