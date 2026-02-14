La Xunta instalará paneles informativos en áreas con riesgo de inundación de 41 ayuntamientos

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visita Betanzos (A Coruña) para anunciar los paneles informativos que alertarán de los peligros en áreas de riesgo de inundación de 41 ayuntamientos Xunta de Galicia

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha anunciado este sábado en Betanzos (A Coruña) que la Xunta prevé instalar alrededor de 600 paneles informativos en áreas con peligro de inundaciones en 41 ayuntamientos para alertar sobre los peligros e implicaciones a causa de dicho fenómeno natural. Los carteles se sumarían a los 250 ya instalados en 19 municipios como Ferrol, Arteixo o Carnota.

Así lo ha avanzado durante su visita a varias de las localidades en las que ya se han colocado estos indicadores que, conforme al comunicado del Ejecutivo autonómico, incluyen mensajes adaptados a un lenguaje y público infantil con el objetivo de que "sean leídos por los niños". Además, cuentan con datos sobre el protocolo de actuación en caso de desbordamiento e información básica para casos de emergencia.

La iniciativa, enmarcada en el Plan estratégico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación (Pedarpsi), incluye talleres de prevención en centros de infantil y primaria de las zonas catalogadas de riesgo con el fin de "concienciar a las nuevas generaciones sobre la influencia del ser humano en el funcionamiento de los canales de agua".

Asimismo, han señalado que, desde el inicio de la campaña en el curso 23-34, han impartido cursos en 74 municipios. Además, han advertido de que las labores de instalación se incluyen en el contrato de Aguas de Galicia para el cual el Ejecutivo autonómico ha invertido, según el comunicado, alrededor de 700.000 euros.

Con todo, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha ensalzado el compromiso de la Xunta con la "prevención y gestión sostenible de posibles inundaciones" y la "estrecha colaboración" con las administraciones locales y regionales.