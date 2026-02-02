La Xunta mantiene activo en Galicia el plan Inungal ante el riesgo de inundaciones

Subida del cauce del Río Miño a su paso por la ciudad de Lugo Carlos Castro - Europa Press

Los temporales no dan un respiro en Galicia, que tras semanas de fuertes lluvias continúa encadenando un tren de borrascas. Por eso, y ante la llegada de más precipitaciones, la Xunta de Galicia mantiene activo el plan Inungal por riesgo de inundaciones en 16 ríos.

Concretamente, el aviso afecta a seis ríos de la provincia de A Coruña: Mandeo (Coirós), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Valiñas (Culleredo), Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso) y Sar (Bertamiráns e Ames).

En la provincia de Pontevedra están bajo aviso Gallo-Umia (Cuntis), Baixo-Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela) y Oitavén (Soutomaior) y en Ourense están Támega (Oímbra), Arnoia (Baños de Molgas) y Avia (Ribadavia).

El plan especial ante riesgo de inundaciones está actualmente en fase de preemergencia por posibles subidas repentinas de los caudales de los ríos o inundaciones de terrenos.

Entre sus recomendaciones, el 112 Galicia resalta la importancia de abandonar cuanto antes las actividades en espacios fluviales, no cruzar zonas inundadas ni en puentes o torrentes, salir del vehículo en caso de que se llene de agua y buscar un lugar elevado y, en caso de que la inundación se produzca en una vivienda, acceder a la parte más elevada y pedir ayuda.

Aviso naranja en costa

En la costa, la borrasca Leonardo también mantiene activo un aviso naranja en A Coruña y Pontevedra. Para este martes se esperan olas de hasta seis metros, que bajarán a cinco metros en la noche que dará paso al miércoles.

El propio miércoles la alerta bajará a nivel amarillo, con olas de entre 4 y 5 metros y mar de viento procedente del suroeste y del sur con intervalos de fuerza 7. En el caso de la Costa da Morte el activo seguirá siendo naranja hasta la madrugada del miércoles. En el interior se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.