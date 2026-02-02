La Xunta de Galicia amenaza con llevar al Gobierno a los tribunales por la prórroga de la AP-9

La Xunta de Galicia ha dado un mes de plazo al Gobierno central para que envíe la documentación relativa al proceso de infracción abierto por la Comisión Europea sobre la prórroga de la AP-9. De no recibirlo, llevará el asunto a los tribunales. Así lo ha anunciado este lunes el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

El líder gallego recordó que hace más de tres meses que la Xunta pidió al Ministerio de Transportes que le facilitase la documentación enviada por la Comisión Europea (CE), que considera ilegal la prórroga autorizada en su día por el Ejecutivo central cuando lo presidía el 'popular' José María Aznar; así como la respuesta del propio Gobierno español a Europa.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Rueda señaló que "no tuvimos ningún tipo de respuesta, volvimos a insistir y hoy acordamos dar un plazo. Si en el plazo de un mes no se nos aporta lo solicitado, emprenderemos acciones judiciales y entablaremos un recurso contencioso administrativo por esta falta de respuesta del Gobierno central".

El presidente gallego ha incidido en que el Parlamento acordó "por unanimidad" que lo más favorable, aprovechando la coyuntura europea, era el "rescate" y posterior transferencia de la titularidad de esta infraestructura estratégica para Galicia.

"Es la mejor, la única solución", ha incidido Rueda, quien ha lamentado que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez se haya manifestado hasta ahora en sentido "negativo" y que, mientras se efectúan rebajas de peajes en otros puntos de España, en la AP-9 sigan al alza cada nuevo ejercicio.