Galicia avanza en el anteproyecto de la ley de administración local con más fondos y nuevos criterios

La Xunta de Galicia ha aprobado en la reunión del Consello celebrada este lunes el inicio del trámite para el anteproyecto de la nueva ley de administración local. Las principales novedades están en un nuevo sistema de financiación para las entidades locales, nuevas fórmulas de cooperación y nuevos criterios.

En la rueda de prensa posterior, tanto el presidente Alfonso Rueda como el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, han explicado los detalles del texto.

Según informa Europa Press, los dirigentes gallegos han incidido en que la "capacidad" de la Xunta con respecto a la financiación local es "limitada", dado que "corresponde al Gobierno central actuar". En todo caso, la Xunta "reformulará" en el marco de sus competencias la parte de financiación que le corresponde.

Para ello, se introducen nuevos criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento, en la línea de lo que el propio Gobierno que dirige Alfonso Rueda exige al Ejecutivo estatal para la financiación autonómica.

Calvo ha incidido en otras cuestiones, como en que se incrementarán los fondos incondicionados, de forma que se destinen dichos recursos para las necesidades que los ayuntamientos determinen; y se aumentará la garantía de mínimos a todos los ayuntamientos con respecto al actual sistema "en más de 20 millones de euros".

Mayor participación en la tributación autonómica y cooperación

El conselleiro también explicó que con esta nueva ley "vamos a hacer que la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos crezca, como mínimo, en el mismo porcentaje que evolucionan los ingresos de la comunidad", a lo que añadió que el objetivo es "garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y lo hacemos a través de transferencias a las entidades locales tanto con el Fondo de Cooperación Local (FCL) como con otras líneas de ayudas específicas".

La norma también aspira a "simplificar" la burocracia e impulsar de manera "definitiva" las nuevas tecnologías y la modernización de los procedimientos administrativos, así como a incorporar "fórmulas innovadoras" de colaboración y cooperación entre ayuntamientos.

Por ejemplo, según ya se había anticipado, se promocionarán las "áreas funcionales de carácter temporal", que permitirán la agrupación de ayuntamientos para facilitar la prestación de servicios conjuntos o actuaciones de interés común.

Igualmente, la norma apuesta por las mancomunidades y quiere "reforzar" el papel de las diputaciones provinciales como garantes de la autonomía municipal y de la "correcta" prestación de los servicios públicos municipales. Y aborda el declive poblacional, de forma que se definirán "cada año" los ayuntamientos que se encuentran en situación de reto demográfico.