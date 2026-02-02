Aemet avisa a Galicia: "Nuevas borrascas dejarán precipitaciones en zonas donde ya ha llovido mucho"

Tras un mes de enero cargado de abundantes lluvias, febrero llega con más precipitaciones. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje en redes sociales que dice lo siguiente: "Nuevas borrascas atlánticas dejarán precipitaciones abundantes en zonas donde ya ha llovido mucho".

Arranca oficialmente febrero con una previsión meteorológica que obliga a tener los paraguas a mano. "Febrero llega con más lluvias", advierte el organismo público estatal, que además alerta de posibles crecidas de cauces.

Algunas zonas de Galicia van a acumular más de 400 litros

Nuevas borrascas con frente dejarán una semana muy húmeda en Galicia. A lo largo de los próximos días, una sucesión de frentes, alimentadas por un río atmosférico, traerán más lluvias a Galicia. "Hasta el domingo, algunas zonas de Galicia van a acumular más de 400 litros", avisa el portal meteorológico Eltiempo.es.

Ante esta previsión de lluvias, la Aemet ha activado la alerta amarilla en varias zonas de Galicia, entre ellas el interior de Pontevedra, donde se esperan hasta 60 mm en 12 horas. También permanecen bajo aviso el oeste y suroeste de A Coruña, Rías Baixas, montaña de Ourense y Miño de Pontevedra y Ourense.

Además, se han activado avisos por rachas de viento en A Mariña Lucense, con velocidades de hasta 80 km/h, así como avisos de nivel naranja por olas de hasta seis metros y vientos ocasionales de entre 62 y 74 km/h.

02/02 09:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, lluvias, vientos, nevadas y deshielos. Nivel máximo de aviso: naranja.

"La cota de nieve, que inicialmente será alta, irá bajando el martes hasta cerca de los 900 a 1.000 metros en muchas zonas de la mitad norte peninsular", informa Eltiempo.es. En Galicia, se esperan acumulados de hasta 5 cm en 24 horas a partir de los 1.100-1.200 metros en la zona más oriental de la montaña de Ourense.

Tras un martes de relativa calma, salvo por el aviso por nieve en la montaña de Ourense, las lluvias volverán a la carga el miércoles y jueves, con precipitaciones generalizadas en Galicia. "Donde más lloverá será al suroeste", indica Meteored.

"Durante el fin de semana continuará el paso de frentes, con lluvias persistentes en la mitad occidental peninsular. Las comunidades más afectadas podrían ser Galicia, Extremadura, Andalucía y los sectores occidentales de ambas Castillas".

En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantendrán estables, con valores en torno a los 15 grados en las principales ciudades, mientras que las mínimas variarán según la zona, aunque se situarán cerca de los 8-9 grados. Ourense y Lugo registrarán valores más bajos.