Los supermercados, preocupados por las restricciones en las carreteras gallegas: "Es desproporcionado"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido de forma temporal el tráfico en varias carreteras de Galicia debido al fuerte temporal que azota la comunidad. Una decisión que preocupa a los supermercados, que consideran que la medida es "desproporcionada y precipitada" y que afecta al funcionamiento de las plataformas logísticas.

La entrada de la borrasca Ingrid ha llevado a tomar diferentes medidas para garantizar la seguridad en ámbitos como la circulación o la educación. Así, la DGT ha prohibido la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada en varias vías.

"Se ha tratado de una medida 'preventiva' sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", ha señalado a este respecto la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), en un comunicado.

La patronal de Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz, entre otros, ha indicado que esta prohibición ha generado ya un "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y productos esenciales.

Así, señalan que la paralización del tráfico a partir de las 00:00 horas del viernes en una "zona amplísima" del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galici, ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico.

"Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", señala la asociación en el comunicado que recoge Europa Press.

La patronal de los supermercados avanza que están tratando de "concienciar" a las autoridades para que, en la "medida de lo posible", se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se "dé prioridad" a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana.

Los responsables de los supermercados hacen un llamamiento a la calma a los ciudadanos: no hay una situación de desabastecimiento en los establecimientos e instan a evitar situaciones "innecesarias" de acopio de alimentos en sus hogares.