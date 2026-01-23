Galicia sufre más de 400 incidencias por la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid tiene bajo alerta a todo el territorio de Galicia, donde se han registrado en esta jornada un total de 427 incidencias. En distintos puntos de la comunidad, los avisos se mueven entre amarillo —en el interior de A Coruña por nieve— y naranja en el resto de provincias por fuertes nevadas y en el litoral de A Mariña lucense y de las Rías Baixas por fuertes vientos y olas de hasta 7 metros. En el litoral del noroeste de A Coruña y la Costa da Morte el aviso es rojo por fuerte oleaje.

Según informa el 112 Galicia, la mayor parte de las incidencias están relacionadas con la presencia de árboles y ramas en la carretera. Este viernes se han registrado más de 160 afecciones de este tipo. La prevención de riesgos con revisión de elementos inestables sumaron un total de 63 actuaciones. También hubo que retirar restos de accidentes y objetos en las vías, con 47 incidencias de este tipo. Las mismas se produjeron por retiradas de restos de cables y postes de luz.

Además, hubo 61 incidencias vinculadas a la circulación por nieve o placas de hielo y 16 derrumbes.

La provincia de Pontevedra centra la mayor parte de las incidencias, con 165, seguida muy de cerca por A Coruña con 161. En Ourense (63) y Lugo (37) ha habido menos afecciones.

En Pontevedra, los municipios más afectados fueron Vigo, con 30 incidencias, y Pontevedra con 22, seguidos de Redondela y Sanxenxo, con 8 cada una. En A Coruña fueron Ferrol (17), Narón (11) y A Coruña (8). En Ourense se concentraron en Ribadavia (9) y Laza (6) y en Lugo destacó Vilalba (3).

La alerta por la borrasca continuará activa hasta el próximo domingo.

Las incidencias más destacadas por la borrasca Ingrid

Entre los sucesos que destaca el 112 están una salida de vía en Cuspedriños, en la carretera PO-232 a las 14:40 horas debido a la presencia de hielo en la calzada. Una persona resultó herida. Ya por la tarde, en el municipio de Melón se produjo una colisión múltiple a causa del granizo en la A-52 a las 17:10 horas con 8 vehículos implicados y cinco personas heridas leves.

Minutos más tarde, a las 17:25 horas, se produjo otra salida de vía en Moaña, en la AG-46 también a consecuencia del granizo en el que se vieron implicados cuatro vehículos.

Por otra parte, el 112 Galicia también tuvo constancia de vehículos con dificultades para circular debido a la presencia de hielo y nieve en carreteras de municipios como Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Avión, A Fonsagrada, Beariz y A Lama.