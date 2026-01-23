La Fegamp reconoce "carencias" en el acuerdo para el SAF tras el proceso negociador

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha reconocido "carencias" en el acuerdo alcanzado con la Xunta para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), pero ha asegurado que "palía en parte las dificultades económicas" provocadas en los ayuntamientos por su coste y "permite avanzar hacia la solución definitiva".

Así lo ha trasladado este viernes en un comunicado remitido a los medios que recoge Europa Press y después de que en la jornada del jueves la líder del BNG, Ana Pontón, calificase el pacto de "trágala" para los consistorios. Precisamente, el Bloque se descolgó en la ejecutiva de la Fegamp del acuerdo, que fue apoyado por los regidores del PSOE y PP.

Tras ello, este viernes el presidente de la Fegamp ha apelado a la responsabilidad y al rigor a la hora de afrontar la problemática de la financiación del SAF, "respetando las evaluaciones negativas y las críticas" pero "no compartiéndolas", ya que "niegan y obvian la realidad de una negociación muy difícil sobre un asunto muy complejo como es el SAF".

El presidente del ente municipalista ha sostenido que "todos los procesos de negociación son complejos y nunca hay un acuerdo perfecto". "Desde la Fegamp ni yo ni ningún alcalde o alcaldesa ha manifestado que con el acuerdo se resolviese definitivamente el problema de financiación", ha trasladado.

Dicho esto, ha afirmado que sí permite mejorar la aportación al pasar de los 12 euros por hora de la actualidad a 16 en este año. Una subida que llegará a los 17 euros por hora en 2027 y a los 18 euros por hora en 2028.

Varela ha considerado que puede parecer "escaso y poder ser criticable", pero ha asegurado que "extraña" que se desaten críticas con este acuerdo a diferencia del alcanzado en 2021, con una subida sensiblemente menor.

"Y si siguen siendo escasos los 16 euros por hora de servicios en 2016, frente a los casi 22 euros que de media cuesta el SAF a los ayuntamientos, no parece que la situación mejorase anhelando 17 euros por hora, o desmereciendo, desde posiciones maximalistas, la capacidad del municipalismo gallego para alcanzar acuerdos institucionales. Los 16, 17 y 18 euros son una realidad", dice.