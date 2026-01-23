Aprobada por unanimidad la candidatura de Fernández Galiño de continuar como Valedora do Pobo

Los grupos de la Cámara gallega han alcanzado este viernes la unanimidad sobre la candidatura de María Dolores Fernández Galiño para continuar como Valedora do Pobo.

La candidatura ha sido aprobada en la Comisión de Peticións del Parlamento por PP, BNG y PSdeG este viernes, tras lo que se someterá al pleno de la Cámara para su elección.

