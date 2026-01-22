Solo el 37% de los convenios colectivos de Galicia contienen referencias a la digitalización

Solo el 37% de los convenios colectivos de sectores gallegos contiene alguna referencia a aspectos relacionados con la digitalización, "de muy diversa naturaleza e intensidad", según recoge un informe del Consello Galego de Relacións Laborais.

En concreto, el documento, elaborado por el catedrático de Derecho del Trabajo José María Miranda Boto y los profesores Henar Álvarez Cuesta, Lidia Gil Otero y José Manuel Pazó Argibay, analiza los 122 convenios en vigor en Galicia a 6 de febrero de 2025, y establece que 45 contienen "alguna referencia" a la digitalización.

"Esta proporción, aunque reciente, sigue siendo baja, lo que refleja una escasa penetración de la transformación digital en la negociación colectiva gallega", advierte.

En la presentación este jueves, la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sández Callejo, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Ana María Gude Fernández, han destacado la "enorme utilidad" del estudio.

"Mucho potencial"

Por su parte, el catedrático de Derecho del Trabajo José Miranda Boto ha resaltado que hay "mucho potencial" para incorporar cuestiones relativas a la digitalización en los convenios en Galicia, relativas a organización del trabajo, formación, clasificación profesional, riesgos laborales y protección de datos, entre otras.

Al respecto, ha citado ejemplos como el convenio de comercio de alimentación de la provincia de A Coruña y el del metal de Lugo, o el de orquestas de verbenas de Galicia, que regula como falta grave "el uso, no autorizado, de los medios de comunicación y/o informáticos, redes sociales propias y de cualquier otra índole, por ejemplo Whatsapp, Facebook, X... durante la actuación y ensayos".

Teletrabajo, algoritmos y desconexión

Junto al director del informe, la doctora de Derecho del Trabajo Lidia Gil Otero ha abordado las posibilidades de la negociación colectiva en ámbitos como el teletrabajo, toda vez que solo tres convenios gallegos 'tocan' este punto y lo hacen "recogiendo lo que dice la ley", y los algoritmos.

Por último, el también doctor de Derecho del Trabajo José Pazo Argibay ha ahondado en la desconexión digital y cómo podría introducirse en los convenios colectivos de Galicia.