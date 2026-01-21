Confirmado por MeteoGalicia: llega la borrasca Ingrid con más de 20 cm de nieve en las próximas horas

Lluvia, intenso temporal marítimo y nieve. Esa es la previsión meteorológica en Galicia para lo que resta de semana. El tiempo no da un respiro en la recta final de enero, y la llegada de la profunda borrasca Ingrid dejará un fin de semana puramente invernal.

La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado avisos de nivel rojo a partir de la noche de este miércoles por olas de hasta 9 metros en el litoral de la provincia de A Coruña. A estos avisos se suma otro de nivel importante: más de 20 centímetros de nieve.

Más de 20 centímetros de nieve en Lugo y Ourense

La borrasca Ingrid llegará en las próximas horas con lluvia, viento y nieve. Además, dejará un fuerte oleaje en la costa gallega y una masa de aire polar que hará descender los termómetros por debajo de los 0ºC.

Lo más significativo de la borrasca será el temporal marítimo. De hecho, MeteoGalicia mantiene avisos activos de nivel rojo, el máximo de alerta, que se irán extendiendo hasta el viernes y acabarán afectando a todo el litoral.

Próximos 4 días de tempo desapracible en Galicia.

👉Precipitacións persistentes.

⚠️Acumulados de neve en cotas baixas a partir do venres.

⚠️Ventos fortes con refachos moi fortes.

⚠️Temporal marítimo.



🧐 Avisos https://t.co/nUMmpXhfjN#BorrascaIngrid pic.twitter.com/AkYDesxVRF — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 21, 2026

La masa de aire frío, acompañada de lluvias, también traerá de vuelta la nieve a Galicia, y lo hará con alerta naranja. Hasta ahora, en esta temporada invernal, los servicios meteorológicos solo habían activado la alerta amarilla, pero por la situación prevista obliga a elevar los avisos.

En concreto, para este próximo viernes se esperan más de 20 centímetros de nieve a lo largo del día en las montañas de Lugo y Ourense. La alerta permanecerá activa desde el viernes a las 00:00 horas hasta el sábado a las 00:00 horas y afectará a más de una treintena de municipios.

Tal y como detalla MeteoGalicia, la alerta afecta a los siguientes municipios:

Montaña de Lugo: A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela

A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela Montaña de Ourense: A Gudiña, A Mezquita, A Pobra de Trives, A Teixeira, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Maceda, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, Riós, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo

Además, MeteoGalicia tiene previsto activar avisos de nivel amarillo en el interior de Lugo y en el sur de Ourense por acumulaciones de más de 2 centímetros por encima de los 600 metros. La baja cota de nieve permitirá disfrutar de este bonito paisaje invernal en amplias zonas de Galicia.

Muchas personas aprovecharán para viajar y disfrutar de la nieve. No obstante, ante la previsión de nevadas importantes en Lugo y Ourense, se recomienda consultar el estado de las carreteras en la DGT, por si fuera necesario el uso de cadenas u obtener cualquier otro tipo de información.

Con la llegada de Ingrid, el frío se hará notar: los termómetros descenderán varios grados y en algunas zonas de alta montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo), O Piornedo (Lugo) y Cabeza de Manzaneda (Ourense), se mantendrán alrededor de 0ºC e incluso por debajo durante todo el día.

Rachas máximas de 140 km/h en Muras y olas de 7 metros en Baiona

El 'tren de borrascas' se está haciendo sentir en Galicia. De hecho, O Xistral, en Muras (Lugo) ha registrado rachas de viento máximas de 139,6 kilómetros por hora, mientras que Puertos del Estado recoge olas de más de 7 metros en la boya de cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra).

Todo el litoral de A Coruña permanecerá en alerta roja desde última hora de la tarde. La alerta se irá ampliando a medida que avancen los días y, ya el viernes, todo el litoral de Galicia estará en alerta roja, según la previsión de MeteoGalicia.

Ante esta situación, es fundamental que la ciudadanía se mantenga alejada de la línea de costa: diques, rompientes y paseos marítimos. Las medidas de seguridad se extienden a la realización de cualquier actividad del mar, e incluyen la revisión de cabos y amarres de las embarcaciones.