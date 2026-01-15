La Xunta de Galicia lanza la décima edición de las bolsas BEME para atraer talento joven a Galicia

La Xunta de Galicia ha convocado la décima edición de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), una iniciativa ya consolidada que permitirá alcanzar la cifra de 2.000 jóvenes retornados desde su puesta en marcha.

La nueva convocatoria, publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, corresponde al curso académico 2026-2027 y está dotada con 2,55 millones de euros, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y la Secretaría Xeral da Emigración.

El programa permitirá que 250 jóvenes completen su formación universitaria en Galicia, cursando alguno de los más de 95 másteres seleccionados por su alta empleabilidad en las tres universidades públicas gallegas.

Las ayudas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, cubren los gastos de viaje, matrícula, alojamiento y manutención, con importes que oscilan entre 8.000 y 12.500 euros, en función de la duración del máster y del continente de procedencia de la persona beneficiaria.

El plazo para presentar solicitudes se abrirá este viernes 16 de enero y permanecerá abierto hasta el 30 de abril, ofreciendo una nueva oportunidad a jóvenes con formación universitaria que residen fuera de la Comunidad y desean desarrollar su proyecto vital y profesional en Galicia. La convocatoria se enmarca dentro de la Estrategia Galicia Retorna, junto a otros programas como Retorna Talento FP, con el objetivo de reforzar la captación de talento joven y cualificado.

Desde su creación, las bolsas BEME han supuesto una inversión global superior a los 15 millones de euros, convirtiéndose en una herramienta clave para el retorno de capital humano. Los datos reflejan su impacto: la edad media de los beneficiarios es de 29 años, proceden de más de 40 países, entre los que destacan Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y Reino Unido, y alrededor del 80 % manifiesta su intención de quedarse en Galicia tras finalizar sus estudios.

Con el fin de reforzar la inserción laboral de los beneficiarios, la Xunta potenciará en la próxima edición el asesoramiento personalizado y la tutorización específica. Además, se incorporarán nuevos incentivos para facilitar su contratación por parte de empresas gallegas, especialmente a través del programa Galicia Suma Talento: Emprégate, que permitirá incrementar hasta un 25 % la ayuda a las empresas que contraten de forma indefinida a personas que hayan cursado estudios vinculados a las bolsas BEME en los dos años previos.

La convocatoria está dirigida a jóvenes universitarios gallegos residentes en el extranjero desde hace más de dos años, a personas que hayan residido en Galicia de forma continuada durante cinco años antes de emigrar, así como a descendientes de gallegos y gallegas con titulación superior que deseen cursar un máster en alguno de los siete campus universitarios públicos de la Comunidad. Los estudios ofertados abarcan todas las grandes áreas del conocimiento, con especial atención a los sectores estratégicos del tejido productivo gallego.