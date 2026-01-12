Derecho a Morir Dignamente solicita la creación de un Observatorio de Muerte Digna en Galicia EP

Manifestantes de la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) han solicitado este lunes, 12 de enero, la reducción de los tiempos de tramitación de la eutanasia y la creación de un Observatorio de Muerte Digna en Galicia.

Bajo la lluvia, portando paraguas y carteles y al grito de 'Vivir es un derecho, no una obligación', las personas asistentes han reivindicado un año más que el 12 de enero, día de la muerte de Ramón Sampedro en 1998 (referente de la lucha por la eutanasia), sea institucionalizado como Día de la Muerte Digna en la comunidad.

Allí han estado acompañados de representantes del Gobierno local. En concreto, ha participado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa, María Rozas.

La presidenta de DMD, Isabel Blanco, ha solicitado una declaración institucional para que este fuese un día en el que se pueda hablar de la muerte. "Es un tema muy tabú, aunque es lo único cierto que tenemos en la vida", ha indicado.

Según ha lamentado, a pesar de los avances conseguidos en materia de leyes, "en la práctica hay muchos obstáculos". Así, se ha referido a los Testamentos Vitales y Documentos de Instrucciones Previas, en los que Galicia se encuentra cuarta por la cola respecto a otras comunidades autónomas, con una tasa de siete por cada 1.000 personas. Por eso, han reivindicado "información y promoción" del derecho a hacer este documento.

Con respecto a la eutanasia, Blanco ha remarcado que un 36% de personas que la solicitaron fallecieron durante la tramitación.

"El tiempo de demora de la tramitación se establece en 59 días, aunque puede ir de 13 a ciento y pico. Sin embargo, la ley establece que debe ser de entre 35 y 40 días como máximo", ha expuesto.

Para Blanco, se deben "mejorar" estos plazos para evitar que las personas fallezcan durante la tramitación y que no se alargue tanto tiempo. "Realmente es un maltrato institucional", ha lamentado.

En cuanto a los últimos datos, los de 2024, en Galicia hubo 35 demandas de eutanasia, 26 de hombres y nueve de mujeres. De ellas, se realizaron 16, un 45,7% de las solicitudes. Así, las patologías dominantes fueron las neurológicas y oncológicos.

Observatorio de Muerte Digna

Entre otras demandas, Isabel Blanco ha exigido la creación de un Observatorio de Muerte Digna en Galicia, como ya existe en otras comunidades autónomas, para saber "como mejorar la calidad de la muerte".

"La existencia de esa entidad podía descubrir cómo estamos muriendo, en qué puntos podemos mejorar la asistencia para que esa muerte sea una muerte digna", ha ampliado.

Además, ha remarcado la importancia de formar a los profesionales en cuanto a la eutanasia. "Es una ley compleja y poco divulgada y muchas veces el protocolo es laborioso de hacer. Pedimos que los profesionales se formen y tengan tiempo y un apoyo psicológico", ha apuntado.

Finalmente, ha reivindicado unos "cuidados paliativos de calidad", con la actualización y mejora del Plan Galego de Cuidados Paliativos de 2014 para conseguir el "acceso universal a los mismos de todas las personas que lo necesiten".

"Igual que queremos una vida digna, queremos una muerte digna y poder decidir hasta el final", ha concluido.